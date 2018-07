Municipio XV | Va in scena ‘L’estate romana’

romadailynews

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Roma – Dalla Farnesina a Labaro, passando per Malborghetto e Prima Porta. Tra concorsi e spettacoli teatrali sono diversi gli appuntamenti culturali messi in campo in occasione dell’Estate romana nelRoma XV. Fra gli eventi un concorso cinematografico internazionale: la 72esima ora, in programma dal 13 al 16 luglio. Il contest indirizzato ad aspiranti filmakers under 30 ha come obiettivo la realizzazione – da effettuarsi in 72 ore – di un cortometraggio di 7 minuti, girato con qualsiasi strumento (compreso lo smartphone), il cui contenuto sarà comunicato ai partecipanti 72 ore prima della partenza ufficiale del concorso. Il 18 e il 19 Luglio, dalle 18.30 alle 20.30, al termine delle quattro giornate dedicate a scrittura, riprese e montaggio, tutti i filmati verranno proiettati davanti a un pubblico di curiosi e a una giuria di esperti nella sala del Cinema ...