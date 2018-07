“Finalmente!” Ella e Alexander Clooney Mai visti i figli di George e Amal?

caffeinamagazine

: Ella Mai, classe 94, é un’artista finalmente interessante, con una grande passione per la musica R&B del passato! E… - italianaradio1 : Ella Mai, classe 94, é un’artista finalmente interessante, con una grande passione per la musica R&B del passato! E… - ella_grazy : RT @matteosalvinimi: Finalmente il nostro governo punirà gli “imprenditori” furbetti e le multinazionali straniere che prendono per poco az… - Ella_V86 : Finalmente è successo quello che speravo, sono così felice che potrei piangere di gioia fino alla fine dei miei gio… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) ”Sto scoprendo che avere due gemelli è come avere ben più di due. E poi sono diversissimi.è tutta occhi e ti guarda in maniera intensa ma delicata. Lui non fa altro che mangiare, dormire, ridere e fare versetti come ‘Uh, uh’. È bellissimo stare con loro. Mi fanno divertire un mondo. Eè una mamma straordinaria. Nei primi mesi dormiva due ore per volta, a intervalli, sempre pronta ad allattarli. È bellissimo vederla in questa sua nuova veste… Quando sono lontano da loro, non vedo l’ora di tornare a casa al più presto”.lo aveva detto lo scorso anno in un’intervista rilasciata a Oggi. E così, ora che in questi mesi è occupato nelle riprese dsua nuova serie tv ”Catch 22”, l’attore e la famiglia fanno spola tra Londra e Olbia.e i piccolisono arrivati nel nord dSardegna ...