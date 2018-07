Wimbledon 2018 | i risultati dei quarti di finale femminili | sarà Julia Goerges a sfidare

Wimbledon 2018 - una grande Camila Giorgi si arrende in 3 set ad una Serena Williams in versione deluxe : Si spegne ai quarti di finale il sogno di Camila Giorgi di diventare la prima italiana della storia ad approdare in semifinale a Wimbledon: la marchigiana si è arresa per 3-6, 6-3, 6-4 all’americana Serena Williams in un’ora e quarantadue minuti. Contro la più grande giocatrice della storia, vincitrice di ben 23 titoli dello Slam, l’azzurra ha disputato una prova entusiasmante e coraggiosa. Un gioco che ha rasentato la ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila si illude - Serena rimonta e va in semifinale : 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

Diretta Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6 4-6) : l'azzurra è eliminata ai quarti : Diretta Wimbledon 2018, Camila Giorgi perde contro Serena Williams, rimontata con il risultato di 6-3 3-6 4-6 e viene dunque eliminata ai quarti di finale del torneo dello Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Tabellone Wimbledon 2018 : definiti i quarti di finale. Ostacolo Raonic per Federer - Del Potro e Djokovic per Nadal : Con la conclusione dell’ultimo ottavo di finale tra Juan Martin Del Potro e Gilles Simon, il Tabellone maschile di Wimbledon si è allineato ai quarti di finale. I principali favoriti, fatta eccezione per Marin Cilic e Alexander Zverev, sono tutti ancora in corsa. Tra i big spunta chiaramente il nome di Roger Federer, a caccia della nona corona sui prati verdi dell’All England Club. Lo svizzero fin qui ha faticato pochissimo, ...

Wimbledon 2018 : Juan Martin Del Potro supera Gilles Simon e conquista i quarti di finale. L’argentino affronterà Nadal : E’ Juan Martin Del Potro l’ultimo a qualificarsi ai quarti di finale dell’edizione 2018 di Wimbledon. L’argentino ha sconfitto il francese Gilles Simon (n.53 del mondo) con il punteggio di 7-6 7-6 5-7 7-6 in 4 ore e 31 minuti di partita. Un match estremamente lottato tenutosi in due giornate che ha sorriso al n.4 ATP. Sarà dunque il sudamericano ad affrontare nel prossimo turno il n.1 del ranking Rafael Nadal, andando a ...