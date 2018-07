Serie A Roma | Perotti | «Ripartiamo | possiamo fare una bella stagione»

L’armata dei sonnambuli - da Romanzo a Serie TV? La Palomar opziona i diritti : L’armata dei sonnambuli, Romanzo del collettivo bolognese di scrittori italiani Wu Ming(divenuto celebre con il Romanzo Q), presto potrebbe diventare anche una Serie TV. Di recente, infatti, è stata comunicata la notizia, direttamente dagli scrittori, di una opzione da parte della Palomar, per l’acquisto dei diritti al fine di realizzarne una fiction di respiro internazionale. Ricordiamo che si tratta di un Romanzo pubblicato ...

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big (oggi 9 luglio) : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi 9 luglio 2018 tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 07:33:00 GMT)

Serie A - lunedì si radunano Inter - Juve - Milan - Inter - Napoli e Roma : Domani è il grande giorno delle big. Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma si radunano nello stesso giorno, lunedì 9 luglio. Inter - Alle 17 ci sarà il raduno ad Appiano Gentile, con la prima seduta di ...

Serie A Roma - Pellegrini : 'Scudetto? C'è da lavorare tanto' : Roma - Giornata di viste mediche per i giocatori della Roma , che domani scenderanno in campo a Trigoria per iniziare il ritiro 2018. Lorenzo Pellegrini è pronto a iniziare il secondo anno con i ...

Ritiri Serie A/ Oggi si raduna il Cagliari - sabato tocca a Juventus e Roma : Ritiri Serie A: giovedì 5 luglio anche il Cagliari inizia la nuova stagione, sabato invece toccherà a Juventus e Roma che saranno le prime delle big a ritrovarsi verso gli impegni estivi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:57:00 GMT)

Calciomercato Serie A - come cambiano le squadre : super colpi di Juve - Napoli - Roma ed Inter - importanti mosse di Genoa - Lazio - Sampdoria e Torino [FOTO] : 1/21 ...

Rocco Commisso e il Milan - il messaggio di Lillo Foti : “porti la passione del Sud - e ai Mondiali occhio alla Croazia. Per la prossima Serie A mi intriga la Roma”. L’intervista a CalcioWeb : Il nuovo Milan di Rocco Commisso potrebbe avere patrimonio americano e dna sempre più calabrese: con Gattuso in panchina, il nuovo patron potrebbe essere proprio il magnate di Marina di Gioiosa Jonica, provincia di Reggio Calabria, che ha fatto fortuna negli USA. La storia di Rocco Commisso, infatti, inizia proprio sulle rive del mar Jonio, in un piccolo villaggio di pescatori affacciato ad est verso la Grecia che duemila anni fa aveva fatto di ...

Napoli - Roma - Juve : Sarri fa la spesa in Serie A : Roma - Il carrello per la spesa. Anzi, scusateci, ce ne vorrebbero due, semplicemente perché non basterebbe un carrello. Il nuovo Chelsea by Sarri prepara, programma, investimenti in tripla cifra. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di scena Juve e Atalanta - grande innesto Roma - si muove il Milan : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della ...

Figc - la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile : L’A.S. Roma parteciperà dalla stagione 2018/2019 al campionato di Serie A femminile, a seguito della delibera da parte del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, che attribuisce al club giallorosso il titolo sportivo della S.S.D. Res Roma in accoglimento dell’istanza congiunta trasmessa da entrambi i club alla Federcalcio. (AdnKronos) L'articolo Figc, la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile ...

La nuova Serie A : il Sud scompare - Emilia Romagna regina : In pieno delirio mondiale, tra l'esultanza per l'Islanda che ferma l'Argentina e il rammarico di vedere il Perù soccombere davanti alla Danimarca , si sa, spesso si prende la parte di chi, ...

