Samsung Galaxy Watch potrebbe essere il Gear S4 e Huawei registra i nomi Mate 20 e

In rilascio sul Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 : OTA su no brand Italia : Sulla via ufficiale del rilascio l'aggiornamento del Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia all'ultimo pacchetto N950FXXU3CRF4, di cui vi avevamo già dato evidenza giorni fa. Si tratta della release contraddistinta dalla patch di sicurezza aggiornata al 1 giugno, con CSC N950FOXM3CRF4, changelist 13688770 e date build risalente al 14 dello stesso mese. Chi di voi volesse procedere al download potrà farlo atterrando su questa pagina, e procedendo ...

Galaxy S9 aumentare luce della torcia su Samsung : Come ottenere più luce dalla torcia del Samsung Galaxy S9. La guida ch ti insegnerà ad aumentare la luminosità della torcia per illuminare di più.

Samsung Galaxy J2 (2018) è disponibile all’acquisto in Italia : Samsung Galaxy J2 (2018) è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 169,90 euro: ecco caratteristiche tecniche e immagini del nuovo smartphone di fascia bassa. L'articolo Samsung Galaxy J2 (2018) è disponibile all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il SoC Samsung Exynos 9820 dovrebbe contare sulla nuova GPU Mali-G76 MP18 - pronto per Galaxy S10 : Il nuovo SoC Samsung Exynos 9820 conterà sulla nuova GPU Mali-G76 di ARM: ecco ulteriori informazioni sul cuore dei nuovi Samsung Galaxy S10 L'articolo Il SoC Samsung Exynos 9820 dovrebbe contare sulla nuova GPU Mali-G76 MP18, pronto per Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Avrà 3 Fotocamere - Una Sarà Grandangolare! : Prime informazioni su Samsung Galaxy S10: Avrà 3 Fotocamere, una Sarà grandangolare in stile GoPro! Anteprima Galaxy S10: prezzo, uscita, caratteristiche, scheda tecnica Samsung Galaxy S10 So bene che è presto per parlare di Galaxy S10, il nuovo top di gamma di Samsung che non uscirà prima del 2019. Sul web però sono trapelate le prime informazioni su […]

Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6 - A5 (2016) - ASUS ZenFone Live - ZenFone 3 Deluxe e ZenFone 4 : Un paio di Samsung e un tris di ASUS stanno ricevendo in queste ore alcuni aggiornamenti con nuove patch di sicurezza e alcune novità al seguito. Per quanto riguarda la casa sudcoreana i dispositivi interessati sono il nuovo Samsung Galaxy A6 e il Galaxy A5 (2016) mentre per ASUS abbiamo lo ZenFone Live, lo ZenFone 3 Deluxe e lo ZenFone 4. L'articolo Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6, A5 (2016), ASUS ZenFone Live, ZenFone 3 Deluxe e ...

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus/ Date di uscita e caratteristiche : tre fotocamere posteriori : Samsung Galaxy S10, l'ultimo progetto della nota azienda coreana: Date di uscita, rumors su prezzi e caratteristiche, ci saranno tre fotocamere posteriori(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Galaxy S10 : che brutta sorpresa da Samsung (rumor) : Samsung potrebbe fare una brutta sorpresa ai fan in attesa del Galaxy S10. Tre modelli, di cui il più economico, l’entry level, senza sensore di impronte sul display. Dunque l’azienda sudcoreana adotterà la stessa strategia di Apple con tre device attesi a settembre. Galaxy S10 senza sensore di impronte sul display Mancano ancora diversi mesi al lancio del prossimo top di gamma Samsung, ma ormai si sa praticamente tutto del Galaxy ...

Sul Samsung Galaxy S10 Plus anche due fotocamere frontali : a cosa serviranno? : Quel che non ci si aspettava dal Samsung Galaxy S10 Plus, e che invece probabilmente monterà, è un sistema di fotocamera doppia sul versante frontale, che andrà ad aggiungersi al tiratore triplo della scocca posteriore. Stando a quanto appena riportato sulle pagine di 'PhoneArena.com', la versione premium del prossimo top di gamma sudcoreano, un po' come già successo con i Galaxy A8 e A8 Plus, vedranno migliorato l'effetto bokeh, oltre che la ...

Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale : Secondo quanto riporta la pubblicazione sud coreana The Bell, Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre di una doppia fotocamera frontale. L'articolo Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Disponibilità patch giugno per Samsung Galaxy S8 Vodafone : dettagli aggiornamento : Segnaliamo la Disponibilità per il Samsung Galaxy S8 Vodafone dell'aggiornamento G950FXXU2CRF7, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 14 giugno, includendo le patch di sicurezza dello stesso mese, e poco altro per quel che ne sappiamo. Non abbiamo l'opportunità di verificarlo personalmente al momento, ma da quanto ci risulta la release potrebbe anche essere portatrice della modalità di visualizzazione orizzontale della ...

Samsung Galaxy Note 9 - gli ultimi rumors : data uscita - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9, tutti i rumors: data uscita, prezzo e caratteristiche Samsung Galaxy Note 9, gli ultimi rumors: data uscita, prezzo e caratteristiche Manca ormai solo un mese all'uscita ...

