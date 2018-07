MotoGp – Squadra Satellite Yamaha | Redding si propone per un posto nel SIC Racing Team

MotoGp - la nuova squadra satellite Yamaha è il SIC Racing Team : TORINO - Ora è ufficiale la Yamaha ha un nuovo Team satellite: si tratta del SIC, Sepang International Circuit, Racing Team. La struttura con capitali malesi, che avrà come main sponsor il colosso ...

MotoGp – Squadra satellite Yamaha : è quasi fatta col SIC Racing Team - l’annuncio da Iwata : Arriva la comunicazione Yamaha: la Squadra di Iwata fornirà due M1 alla nuova Squadra del Sepang International Circuit La nuova Squadra satellite Yamaha sta prendendo forma. Dopo l’annunci del Sepang International Circuit, che ha rilevato gli slot dell’Angel Nieto Team, arriva l’importantissima comunicazione del Team di Iwata: la Yamaha ha infatti confermato di aver firmato un contratto con la struttura malese, secondo il ...

MotoGp – Squadra satellite Yamaha : l’Angel Nieto Team esce allo scoperto - c’è il primo annuncio ufficiale : Il cerchio sta per chiudersi: il primo annuncio ufficiale sul possibile nuovo Team satellite Yamaha Negli ultimi giorni la Yamaha e la sua Squadra satellite sono l’argomento più chiacchierato nel paddock della MotoGp. Tutto sta piano piano prendendo forma: ieri Dani Pedrosa ha annunciato che al Sachsenring comunicherà ufficialmente il suo futuro, mentre oggi arriva un’altra importante notizia che fa pensare che il cerco si stia ...

MotoGp - Lorenzo-Marquez : sorpassi di fuoco ad Assen - è guerra tra futuri compagni di squadra [VIDEO] : Marquez e Lorenzo sono in testa alla corsa sul circuito di Assen, i due futuri compagni di squadra ‘se le danno’ a suon di sorpassi I primi giri del Gp d’Olanda, valido per il settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, s’infiammano con la lotta tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. I due futuri compagni di squadra se le danno di santa ragione a suon di sorpassi. Il circuito di Assen regala grandi emozioni. ...

MotoGp : Daniel Pedrosa vicino all’accordo con Yamaha-Petronas nel 2019. Franco Morbidelli sarà il compagno di squadra? : Bisogna ammetterlo. Daniel Pedrosa, a Le Mans (Francia), con quella conferenza stampa, un po’ aveva illuso. Ci si aspettava un annuncio importante circa il suo futuro e molti erano pronti a scommettere che il pilota spagnolo avrebbe reso noto il proprio ritiro, dopo che la Honda aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il suo contratto. E invece, una luce diversa negli occhi di Dani, non certo quella del pilota che vuol appendere il ...

MotoGp - Gp Barcellona Conferenza Stampa : Marquez - 'Non sento l'esigenza di cambiare squadra' : L'ultima gara non è stata facilissima per il campione del mondo in carica, ma il vantaggio in classifica continua ad essere importante. Dal prossimo anno Marquez avrà un nuovo compagno di squadra: ...

MotoGp - Marc Marquez : “Lorenzo in Honda? Un compagno di squadra forte aiuta a tenere alto il livello di competitività” : E’ stata la notizia della settimana il passaggio di Jorge Lorenzo, dalla Ducati alla Honda: un contratto biennale da 4 milioni all’anno. E così la squadra di Tokyo, l’anno venturo, avrà la super coppia con Marc Marquez e ci potrebbero essere scintille. Tuttavia, il campione del mondo in carica appare stimolato dell’arrivo di Jorge, ritenendo che un pilota veloce faccia comodo al team e sia uno stimolo anche per lui ...

MotoGp - Jorge Lorenzo e Marc Marquez compagni di squadra in Honda. Due galli nello stesso pollaio… : La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Jorge Lorenzo sarà il compagno di squadra di Marc Marquez nel team ufficiale della Honda per le prossime due stagioni. Risolto, dunque, il mistero attorno al futuro del pilota maiorchino. D’altronde era stato fin troppo chiaro dopo la vittoria di domenica, con quel “è troppo tardi” con cui Jorge aveva chiuso la porta a qualsiasi discussione circa la sua permanenza a Borgo ...

MotoGp : Jorge Lorenzo firma un contratto biennale con la Honda. Dal 2019 sarà compagno di squadra di Marc Marquez! : La suggestione è diventata realtà. Dopo l’addio confermato di Daniel Pedrosa, secondo quanto rivelato da Sky Sport, Jorge Lorenzo prenderà il posto di Dani sulla Honda e diventerà compagno di squadra del campione del mondo in carica di MotoGP Marc Marquez. Una sfida davvero impegnativa per Jorge che ha deciso di confrontarsi con Marc, “nel suo giardino“. Domenica, al termine del vittorioso GP d’Italia, il cinque volte ...

MotoGp - Dall’Igna saluta Lorenzo : “difficile trovare un accordo - è tempo di definire la squadra del 2019” : Gigi Dall’Igna è tornato a parlare del futuro di Jorge Lorenzo, sottolineando come sia alquanto complicato trovare un accordo con lui per il rinnovo Ieri le aperture circa una remota possibilità di convincere Lorenzo a rimanere in Ducati, oggi la chiusura a doppia mandata di Gigi Dall’Igna che spegne le residue speranze di vedere lo spagnolo ancora in rosso. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Intervenuto a Radio Sportiva, il General ...

MotoGp - mercato 2019 : quale futuro per Jorge Lorenzo? Il maiorchino rischia di rimanere senza squadra… : Era il 18 aprile 2016 e la Ducati annunciava di avere ingaggiato (a suon di milioni sonanti) Jorge Lorenzo per le due stagioni successive. Il “colpo” che doveva far fare il salto definitivo di qualità alla scuderia di Borgo Panigale per portarla, nuovamente, al titolo. Una investitura pesante che metteva in un angolo Andrea Dovizioso, al quale veniva affibbiato il ruolo di seconda guida, e che metteva in mano allo spagnolo lo status ...