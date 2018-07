Il piano migranti dell' Italia | Ridiscutere gli accordi del Pd

“piano anti caldo” e migranti volontari Ma la Lega insorge : «Prima gli italiani» Toti : «Regione estranea alle polemiche» : Polemica nel centrodestra genovese, per il programma che coinvolge i profughi nei servizi di aiuto agli anziani. Gli esponenti del Carroccio: «Razzismo al contrario»

Migranti in soccorso degli anziani - a Genova scatta il piano anti-caldo : Il piano, varato dall'amministrazione comunale genovese in collaborazione con l'asl per chi è ad alto rischio a causa del caldo, prevede che ogni migrante formi una coppia con un altro volontario di associazioni che già si occupano della terza età per aiutare in vario modo gli anziani nelle attività quotidiane.Continua a leggere

Migranti - Prodi maxipiano per l'Africa : 'Si muovano Cina e Europa' : Secondo i dati statistici della scorsa settimana la sola minaccia di una guerra commerciale " che mi auguro resti limitata - ha già fatto diminuire il tasso di crescita dell'economia". Sul tema del ...

Porti chiusi e collasso dell'Europa - ecco il piano dei 'sovranisti' sui migranti : Prossima settimana, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si recherà in Germania per incontrare il collega Horst Seehofer, reduce da un durissimo braccio di ferro con la cancelliera Angela Merkel ...

Migranti - piano commissione Italia-Libia : 23.47 Un piano di rafforzamento urgente delle forze libiche è stato messo a punto in una riunione della commissione bilaterale italo-libica a Tripoli. Il programma, definito 'piano Salvini', prevede la fornitura di gommoni, equipaggiamenti, veicoli e altro materiale per Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche. L'Italia donerà alla Libia 10 motovedette della Guardia costiera e due unità navali della Finanza e stanzierà circa 1,4 ...

SEEHOFER - piano migranti 'ANTI-MERKEL'/ Ultime notizie Germania - caos Governo : "rimpatri collettivi e carceri" : Germania, SEEHOFER contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il Governo rischia di spaccarsi per la questione MIGRANTI: ministro dell'interno all'attacco

Rimpatri collettivi - più carceri e detenzione forzata per gli immigrati illegali. Ecco il piano migranti di Seehofer : Eccolo, il piano "segreto" di Horst Seehofer: il Masterplan Migration. Si tratta del documento che i media tedeschi stanno pubblicando in queste ore, mentre la Germania si trova sull'orlo della più grave crisi di Governo dell'era Merkel dopo lo scontro tra il ministro dell'Interno e la Cancelliera sui migranti. È un documento di politica interna - diviso in 63 punti per 22 pagine - molto duro nella lotta all'immigrazione irregolare ...

?Germania - il piano di Merkel sui migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : Governo in bilico per lo scontro sui migranti in Germania. Ultimo tentativo del ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, per ricomporre la frattura con la Cdu di Angela Merkel...

Germania - il piano di Merkel sui migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : 'Nella politica migratoria noi perseguiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo ordinare, guidare e limitare l'immigrazione', continua la dichiarazione della Cdu. Intanto dalla Csu è emerso che sabato sera,...

Seehofer respinge la proposta della Merkel sui migranti e presenta un suo piano : Ancora tensioni nel governo tedesco. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, è molto critico sugli esiti del vertice europeo sui migranti, a cui ha partecipato Angela Merkel, e riterrebbe i risultati non "equivalenti" alla misura dei respingimenti immediati al confine, che vorrebbe eseguire in Germania. Lo scrive la Dpa, citando fonti. Seehofer, nello specifico, avrebbe respinto la proposta della Cancelliera di inviare i migranti ...

Migranti : Laforgia - scivolamento inarrestabile sul piano della civiltà : Pensare di salvare noi stessi conclude il senatore di Liberi e Uguali- smettendo di guardare il mondo è la cosa più miserabile che la politica possa fare. Così muore l'Italia. Così l'Europa ...

Migranti - Consiglio Ue a Bruxelles/ Ultime notizie : "non solidali fuori da Schengen". Tajani "ok piano Conte" : Migranti, Consiglio Ue a Bruxelles: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie