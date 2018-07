Chelsea | allena Conte Sarri deve aspettare

Chelsea : parte il ritiro con Conte ma l’allenatore sarà Sarri : Primo giornata di ritiro precampionato per il Chelsea , agli ordini di Antonio Conte che però sembra destinato a breve all’addio. Regna la massima confusione a Cobham, centro sportivo dei Blues. Questa mattina si sono ritrovati, dopo le vacanze estive, i giocatori della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e David Luiz, che non hanno parte cipato alla Coppa del Mondo. Ancora sotto contratto con il Chelsea fino ...

Chelsea : Sarri è il nuovo allenatore - vivrà nel centro sportivo : PANCHINA Chelsea - Ultime ore prima dell’ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea . Secondo la stampa britannica l’annuncio e’ ormai imminente, dopo il raggiungimento dell’accordo tra i Blues e il Napoli, che ha accettato di liberare l’ex tecnico dietro il pagamento di poco piu’ di cinque milioni di euro. Trovata l’intesa tra i due club, non sembrano esserci piu’ ostacoli ...

Sarri- Chelsea - è fatta : nel suo staff anche due allenatori italiani in cerca di rilancio : Manca solo l'ufficialità, ma tutti i dubbi sono ormai dissipati. Maurizio Sarri sbarca in Premier League, sarà lui l'allenatore del Chelsea del futuro: probabilmente ci sarà...

Chelsea - arriva Sarri : Zola sarà il vice allenatore : Chelsea , arriva Sarri - Ora ci siamo. Maurizio Sarri si prepara a diventare il nuovo allenatore del Chelsea . Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, l’ormai ex allenatore del Napoli, firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo da 5 milioni di euro netti a stagione. Gianfranco Zola potrebbe essere il suo vice . Per l’ex […] L'articolo Chelsea , arriva Sarri : Zola sarà il vice ...

Panchina Chelsea - colpo di scena per il prossimo allenatore : Sarri beffato : Panchina Chelsea – colpo di scena per il prossimo allenatore del Chelsea che molto probabilmente sarà Laurent Blanc. Beffa per il tecnico Maurizio Sarri che aveva il gradimento da parte di Roman Abramovich che però ha deciso di non pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Il tecnico francese è dunque balzato in pole per la Panchina dei Blues, l’ultimo incontro ha avuto esito positivo ed adesso la fumata bianca può ...