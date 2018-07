Calabria | c' è una balena nel Mediterraneo Video | spettacolo nel mar Tirreno al largo di

Reggio Calabria - il duro sfogo di una cittadina : 'Dipendenti Atam maltrattati e raggirati' : In questo modo mettete in pericolo la salute, l' economia familiare di tutte quelle famiglie che dipendono da questi lavoratori e la colpa è solo vostra. Come può' definirsi ' metropolitana ' una ...

Calabria - spettacolo straordinario nel mar Tirreno : incontro ravvicinato con una balena enorme [VIDEO] : spettacolo davvero mozzafiato ieri in Calabria per alcuni fortunati pescatori che circa 8 miglia al largo di Praia a Mare hanno incontrato molto da vicino un’enorme balena di oltre 10 metri. L’esemplare ha dato grande spettacolo per diversi minuti, per poi tuffarsi nei fondali con un bellissimo colpo di coda. Nei giorni scorsi numerose segnalazioni di avvistamenti di squali avevano destato non poca preoccupazione proprio in Calabria, ...

E’ una Domenica di Maltempo nella Calabria tirrenica : tornado si abbatte sulla costa di Tropea - paura per migliaia di bagnanti [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Calabria - scomparsa una coppia di cicogne : secondo Lipu è un'”azione di disturbo dell’uomo” : Un nido vuoto, senza esemplari adulti, né pulcini. Eppure avrebbe dovuto ospitare pulcini di 25-30 giorni, lontani dalla data dell’involo. Lo hanno scoperto i volontari della sezione Lipu di Rende impegnati nell’attività di monitoraggio e sorveglianza dei nidi di cicogna bianca in Calabria. “Cosa può essere successo – si chiede la Lipu – a questo sito riproduttivo che da alcuni anni è presente nella zona valliva ...

Reggio Calabria - casse comunali usate come bancomat : il sindaco di Palizzi ai domiciliari : Abuso d’ufficio, peculato, concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, falsità ideologica, tentata truffa ai danni dello Stato. La Procura di Locri e i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Bianco l’hanno chiamata operazione “Affare Comune”. In manette sono finiti il sindaco di Palizzi Arturo Walter Scerbo, il consigliere di maggioranza Antonino Proietto. Per entrambi e per un altro consigliere ...

Omicidio Fortunata Fortugno - 4 arresti a Reggio Calabria/ Video - presunto killer incastrato da intercettazioni : Omicidio Fortunata Fortugno, arrestati i 4 killer, uccisa durante un agguato ‘ndrangheta a Reggio Calabria. I 4 assassini avrebbero voluto colpire il suo amante, esponente del clan(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Fortunata Fortugno - fermati i presunti killer della donna uccisa a Reggio Calabria : Raggiunta da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con Demetrio Logiudice, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della 'Ndrangheta

Reggio Calabria - 43enne sotto l'effetto di cocaina tampona una moto con 2 persone a bordo : ha la peggio un bambino di 12 anni [DETTAGLI] : Il personale della Polstrada di Palmi ha effettuato i primi accertamenti sulla scienza dell'incidente, rinvenendo nell'abitacolo del veicolo uno spinello ancora acceso. L'autista dell'autovettura è ...

Sviluppo Borghi - Rossi - Regione - : "Si apre una nuova fase in Calabria" : "Tale politica -ha aggiunto l'assessore regionale alla Pianificazione Territoriale e all'Urbanistica - sarà rivolta a valorizzare il territorio sia dal punto di vista dei beni storico-architettonici, ...

Soumaila Sacko - 2mila in corteo a Reggio Calabria. Il sindaco di Riace : “Odio per migranti ma non una parola sulla mafia” : “Schiavi mai”. A venti giorni dall’omicidio di Soumaila Sacko, il maliano ucciso a San Calogero, oltre duemila persone hanno sfilato sul corso Garibaldi a Reggio Calabria per dire no allo sfruttamento dei migranti che lavorano nelle campagne della Piana di Gioia Tauro e in altre realtà d’Italia. Una manifestazione, organizzata dal sindacato Usb che è stata l’occasione anche per contestare il clima d’odio che si respira nel Paese. “migranti ...

'Negato un minuto di silenzio in consiglio comunale per il giovane immigrato ucciso in Calabria' : Negato un minuto di silenzio in consiglio comunale in memoria del giovane immigrato ucciso in Calabria. E' quanto accaduto nel corso dell'assemblea di ieri e a raccontarlo sul webo è uno dei due ...