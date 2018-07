Processo al Brasile | nel mirino c' è Neymar Egoista e cascatore

Brasile fuori dal Mondiale - è Processo a Neymar : ma quanto ha deluso Gabriel Jesus? Non regge il paragone con il ‘Fenomeno’ : Il Brasile esce dal Mondiale di Russia 2018, in patria è processo a Neymar, ma la vera delusione è Gabriel Jesus: il ‘nuovo Ronaldo’ non è ancora pronto per un paragone così pesante Triplice fischio, il tabellone della Kazan Arena segna un risultato clamoroso: Brasile-Belgio finisce 1-2. La squadra verde-oro, considerata come una delle favorite per la vittoria finale dei Mondiali di Russia 2018, si è fermata ai quarti di ...