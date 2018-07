Superbike Misano | Superpole | Sykes imbattibile | 8° Melandri

Superbike - GP Misano 2018 : risultati e classifica qualifiche. Tom Sykes in pole davanti a Jonathan Rea - Ducati indietro : Doppietta Kawasaki nelle qualifiche del GP della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Tom Sykes ha preceduto il compagno Jonathan Rea, strappandogli la Superpole con il tempo di 1’33″640. È stato un affare a due tra le due Kawasaki, con Rea staccato di soli 33 millesimi e tutti gli altri indietro. Al terzo posto, infatti, c’è l’Aprilia dell’irlandese Eugene Laverty, che conferma i passi in avanti fatti dalla moto ...

Superbike Misano - Libere 4 : Rea torna padrone - 2° Davies : Misano - Dopo un terzo turno di Libere condizionato dalla pioggia nella serata del venerdì, il sabato si apre all'insegna di Jonathan Rea che fissa il miglior tempo nelle Libere 4 a Misano con 1'34&...

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv - Rea il più veloce nella Fp4! Gp Italia (Misano) : DIRETTA Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del Gp Italia a Misano: cronaca e vincitore (oggi sabato 7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 09:14:00 GMT)

Superbike - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv di sabato 8 luglio a Misano. Superpole e gara-1 : Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, vanno in scena sabato 8 giugno la Superpole e gara-1 del nono appuntamento della stagione 2018 a Misano Adriatico. Un round particolarmente atteso dalla Ducati, che in casa spera di tornare a vincere una gara. Manca da aprile, da quando Chaz Davies vinse la seconda manche ad Aragon. La Rossa e il britannico ne avrebbero bisogno, per tenere aperto un Mondiale che sembra ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv - Superpole e gara-1 Gp Italia Misano : Diretta Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del Gp Italia a Misano: cronaca e vincitore (oggi sabato 7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 01:00:00 GMT)

Diretta Sbk 2018 / Superbike info streaming video e tv : Savadori primo nella FP2! Gp Italia Misano : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Italia 2018 a Misano. Orario e programma della prima giornata di gara(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:14:00 GMT)

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv : così l'anno scorso! Gp Italia Misano : DIRETTA Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Italia 2018 a Misano. Orario e programma della prima giornata di gara(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:31:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv FP1 - FP2 e FP3 Gp Italia Misano (6 luglio) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Italia 2018 a Misano. Orario e programma della prima giornata di gara(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 01:30:00 GMT)

Superbike Misano - Rea : «È una delle mie gare preferite» : TORINO - Per il leader Jonathan Rea il vantaggio in classifica è rassicurante, soprattutto dopo la splendida doppietta di Laguna Seca. Il portacolori della Kawasaki però non vuole concedersi ...

Superbike Misano - Melandri : «Non vedo l'ora di scendere in pista» : TORINO - Marco Melandri sente aria di casa visto che sabato e domenica si corre a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Proprio qui infatti il ravennate ha ottenuto la sua prima vittoria ...

Superbike - GP San Marino 2018 : ultimo round prima della pausa estiva. La Ducati vuole rialzare la voce a Misano Adriatico : La Superbike torna in Italia. Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, va in scena il nono appuntamento della stagione 2018. Un round particolarmente atteso dalla Ducati, che in casa spera di tornare a vincere una gara. Manca da aprile, da quando Chaz Davies vinse la seconda manche ad Aragon. La Rossa e il britannico ne avrebbero bisogno, per tenere aperto un Mondiale che sembra aver già preso la direzione di ...

A Misano weekend con la Superbike e gli eventi dedicati al Motorsport : #LaNotteRosaSBK Misano ADRIATICO , RN, " Superbike colorata di rosa, spettacoli ed emozioni uniche con il calendario di iniziative promosso dal Comune di Misano che accompagnerà il Pirelli Riviera di ...

La Superbike arriva a Misano : notte rosa e adrenalina - tanti eventi dedicati al motorsport : Si scalda l’attesa per il Pirelli Riviera di Rimini Round del WorldSBK che insieme alla notte rosa promette un weekend di colori ed emozioni. A Misano venerdì sera talk show e musica con Virgin Radio. Sabato tutti a MWC per l’Happy Hour, La notte rosa SBK e in serata il Carnevale rosa Superbike colorata di rosa, spettacoli ed emozioni uniche con il calendario di iniziative promosso dal Comune di Misano che accompagnerà il Pirelli Riviera ...