Blastingnews

: Gossip Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi Dalla conduttrice messaggi criptici: - notizie_star : Gossip Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi Dalla conduttrice messaggi criptici: - infoitcultura : Tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finita? Il post sospetto - Gossip -

(Di sabato 7 luglio 2018) Potrebbe esserci aria ditra. Latv e il leader della Lega Nord e attualmente Ministro degli Interni al Governo Conte, fanno ormai coppia fissa da un po' di anni ma negli ultimi tempi laha postato delle frasi che hanno un po' preoccupato i fan VIDEO, i quali temono che possano essere in. Qualche giorno fa, in particolare, laRai ha pubblicato uno sul suo account Instagram in cui dice che ''Si può volare anche soli'' e che ha fatto scuotere il. La frase diche fa preoccupare i fan Nel dettaglio, infatti, la bellaha postato questa frase: ''E ho imparato che si può volare anche soli se non c'è nessuno che merita il tuo cielo''. Immediata la reazione dei sostenitori dellapiemontese, i quali si sono subito chiesti se fosse una semplice citazione ...