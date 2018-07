agora24

: Campania, Universiadi: ecco lo stato degli interventi nelle strutture sportive in ogni Comune - _agora24 : Campania, Universiadi: ecco lo stato degli interventi nelle strutture sportive in ogni Comune - dimeo_s : Universiadi, in Sicilia furono luci e ombre: «In Campania state messi male» - dimeo_s : Universiadi, in Sicilia furono luci e ombre: «Ma in Campania, state messi male» -

(Di sabato 7 luglio 2018) In appalto Comune di Casalnuovo Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Palazzetto dello sport di Casalnuovo di Napoli 360.000,00 Provveditorato. In appalto Comune di Salerno Interventi ...