Secondo il producer | Octopath Traveler è il successore spirituale di Final Fantasy VI

eurogamer

: #OctopathTraveler è da intendersi come il successore spirituale di #FinalFantasyVI - Eurogamer_it : #OctopathTraveler è da intendersi come il successore spirituale di #FinalFantasyVI - felivxs : ho finito di vedere l'ep 8 di idol producer e hanno fatto il secondo giro di eliminazioni e sto piangendo potenteme… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Durante il Japan Expo che si sta tenendo in Francia ilMasashi Takahashi e il compositore Yasunori Nishiki hanno affermato che il Jrpg in esclusiva Nintendo Switchè da considerarsi come l'eredediVI.Come riporta Resetera Takahashi e Nishiki sono ormai trentenni e sono cresciuti nell'epoca d'oro dei Jrpg, Takahashi ha affermato di voler voluto da sempre sviluppare un gioco simile:"In termini di meccaniche, Bravely Default era ildiV, mentreè stato sviluppato comediVI. Quando lo sviluppo diè iniziato, abbiamo creato una demo esclusivamente in pixel art, vecchio stile, inclusi gli effetti. Ci siamo però resi conto subito che fosse meglio nei nostri ricordi. Perciò abbiamo preferito ricorrere all'attuale tecnologia dell'Unreal Engine per fare ...