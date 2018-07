Giornata mondiale del bacio | cosa vuol dire per la scienza

Giornata mondiale DEL BACIO/ Oggi 6 luglio si celebra il 'World Kiss Day' : da Celentano a Prince - le canzoni : Si celebra Oggi in tutto il mondo la GIORNATA MONDIALE del BACIO, istituita per la prima volta in Inghilterra nel 1990. Storia dell'evento e baci più celebri del cinema.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:30:00 GMT)

World Kiss Day 2018 : il 6 luglio è la Giornata mondiale del bacio : E se un bacio possiede di per sé connotati dolci la scienza ci dice che fa anche bene alla salute: impegniamo 35 muscoli facciali e 112 posturali, baciare diminuisce l'ansia e concilia il sonno, ...

Per la Giornata mondiale del bacio - Vodafone Happy regala sconti su Durex : Oggi è la giornata mondiale del bacio. Quale assist migliore per Vodafone di sfruttare il regalo settimanale Happy Friday e puntare su qualcosa di inerente? L'articolo Per la giornata mondiale del bacio, Vodafone Happy regala sconti su Durex proviene da TuttoAndroid.

Oggi è la Giornata mondiale del bacio - inviaci la tua foto per celebrarla insieme : La giornata mondiale del bacio , o World Kiss Day , è stata istituita nel 1990 in Gran Bretagna e da allora si celebra un po' ovunque nel mondo. Naturalmente, ciascuno è libero di baciare a modo suo, ...

Caldo record - Giornata storica per il clima mondiale : raggiunti i +51 - 3°C ad Ouargla in Algeria - è la temperatura più alta di sempre in Africa!!! : giornata storica oggi, Giovedì 5 Luglio 2018, per la climatologia mondiale: ad Ouargla, importante città dell’Algeria con oltre 160.000 abitanti situata nel deserto del Sahara di cui viene definita vera e propria “Capitale”, a 130 metri di altitudine sul livello del mare, la temperatura nel pomeriggio ha raggiunto addirittura i +51,3°C. E’ la temperatura più alta di sempre nella storia non solo dell’Algeria e del ...

Giornata mondiale del bacio - per Italiani il più importante è sempre quello della mamma : Per sette Italiani su dieci il primo bacio che non si dimentica mai è quello materno, in particolare il bacio della buona notte, perché segno di amore gratuito e incondizionato che trasmette un senso di protezione e di pace. I risultati di uno studio di Baci Perugina per la Giornata mondiale del bacio.Continua a leggere

7 luglio - Giornata mondiale del cioccolato - trattamenti benessere a base del cibo degli dei : Il 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato, che fortunatamente quest’anno cade di sabato! Un ottimo motivo per non limitarsi a festeggiare con una tavoletta in più… ma dedicandosi qualche profumatissimo trattamento di benessere. Il “cibo degli dei” è infatti anche un piacere per la pelle. E uno dei rimedi naturali più utilizzati nei trattamenti di bellezza, per la sua carica di antiossidanti che mantengono l’epidermide elastica, la ...

Go Skateboarding Day 2018 : il video report della Giornata mondiale dedicata allo skateboarding! : Qui, però, cominciamo con il rivivere le emozioni del Go Skateboarding Day con un paio di video dagli eventi DC sparsi per il mondo . Si parte da Barcellona , più precisamente dalla zona adiacente il ...

Giornata mondiale degli ufo - è possibile un'ufologia amica della scienza? : Gli ufologi non sono tutti uguali. Per la Giornata mondiale degli ufo parliamo dell'ufologia filoscientifica, come quella che in italia conduce il Cisu

Giornata mondiale degli ufo - è possibile un’ufologia amica della scienza? : Un recente articolo sulla rivista Ufo del Cisu racconta un retroscena inedito sul film Totò sceicco (1950): in origine la sceneggiatura parlava di Atlantide e dischi volanti. Fare ufologia con senso critico significa anche occuparsi di come gli ufo sono raccontati nella cultura di massa. (foto: Ufo – Rivista di Informazione Ufologica) Nei primi giorni di luglio del 1947 ebbe inizio la saga di Roswell, cittadina del New Mexico nota quasi ...

Oggi Giornata mondiale contro la sclerosi sistemica : La sclerosi sistemica è una malattia reumatica, autoimmune, sistemica, inserita recentemente tra le malattie rare coperte dai Livelli Essenziali di Assistenza. Il 29 giugno è la giornata mondiale contro questa malattia rara e la Fondazione Cesare Serono ha, per l’occasione, intervistato la Presidente della Lega Italiana sclerosi sistemica, Manuela Aloise. L’Associazione unisce a livello nazionale i pazienti e i famigliari dei pazienti affetti da ...

Giornata mondiale sclerosi sistemica : Calabria la regione più malata : “sclerosi sistemica, se ne parla ancora poco” in occasione dell’ottava Giornata mondiale della sclerosi sistemica. Mancano i centri specialistici.

Pride 2018 : com’è nata la Giornata mondiale dell’orgoglio Lgbt : Il 30 giugno tappa a Milano del Gay Pride italiano che ha preso il via il 9 giugno a Roma. Lo stesso 30 si conclude il ciclo delle marce e parate che celebrano il Pride con gli appuntamenti di Padova, Palermo, Perugia e Pompei. Il 28 giugno è stato eletto Giornata mondiale del Pride, termine ormai preferito per includere oltre agli omosessuali l’intera galassia Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) che celebra il proprio orgoglio ...