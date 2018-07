Domenica all' insegna della vela alla Spezia

Red Bull Dance Your Style - Domenica 8 luglio alle 17 : 30 su Italia 1 : domenica 8 luglio su Italia 1 appuntamento con Red Bull Dance Your Style, un'appassionante competizione di street Dance che sbarca per la prima volta in Italia

Domenica al PolitiCamp - con lo sguardo volto all'Europa : La tre giorni di formazione politica si chiuderà con un dibattito sui rischi che corre l'Unione europea, stretta tra le forze sovraniste, che si muovono sempre più come un unico fronte europeo e ...

Morciano : da venerdì 'Vintage Party' e Domenica tributo alla canzone napoletana : Un viaggio indietro nel tempo tra mezzi e abiti d'epoca, dj set e spettacoli di burlesque. Non mancheranno le sorprese con l'esibizione di Veruska Puff Burlesque, Rockingo 50's Band, Lindy Garage ...

Toma : 'Domenica 1° luglio sarò a Pontida. Un gesto di cortesia verso i miei alleati di governo e nei confronti del ministro Salvini' : Tra l'altro, i rapporti personali tra me e il ministro degli Interni, al di là della politica, sono di profonda stima reciproca e di cordiale amicizia. Per questo motivo ho accolto con piacere il suo ...

"Pensioni - precarietà - produttività e ripresa : la miscela esplosiva che porterà allo scontro con l'Europa". Il Domenicale di Controlacrisi - ... : ...sarebbero comunque sostenibili se l' economia non fosse proiettata verso il pagamento del debito e se riprendessero gli investimenti pubblici a sostegno della domanda e per far ripartire l'economia ...

Domenica il Giro delle Valli Aretine con arrivo a Monte Lignano : Arezzo 29 giugno 2018 - UN arrivo inedito, durissimo, quello del Giro delle Valli Aretine numero 59. Domani questa gara prestigiosa giunta alla 59' edizione, si concluderà a Monte Lignano, alle Cinque ...

Domenicali : "Gran momento - solo la classifica non sorride alla Ducati" : ... dal 20 al 22 luglio a Misano, sarà uno show che attirerà i ducatisti da ogni parte del mondo con eventi, feste, parata in moto, spettacoli, concerti e gare in pista con i piloti Ducati MotoGP e ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : Montenegro sul velluto nel torneo femminile - i risultati di Domenica 24 giugno : Seconda giornata di gare a Tarragona, per quanto concerne i tornei di Pallamano, nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, ospitati quest’anno proprio dalla città catalana. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di una giornata che non ha visto l’Italia in campo. UOMINI Nel girone A è la Tunisia a far voce grossa, candidandosi al primo posto nel girone, a seguito del 33-29 inflitto alla Slovenia, mentre il raggruppamento ...

Amministrative 2018 : Domenica di ballottaggio a Brindisi - Francavilla e Oria : Il primo, espressione del centrosinistra con il Partito democratico in testa, il 10 giugno scorso ha ottenuto il 37,23 per cento, mentre il secondo, avvocato al debutto in politica, ha raccolto il ...

A Messina : in previsione del ballottaggio elettorale - di domani Domenica 24 : L'Ufficio elettorale del Comune sta ultimando l'attività in vista dell'appuntamento per il ballottaggio di domani, domenica 24. La Corte d'Appello di Messina ha provveduto alla sostituzione di otto ...

Allerta meteo Sardegna : temporali da domani - Domenica 24 giugno : La Protezione civile della Sardegna ha emesso un Allerta meteo per temporali a partire dalle 15 di domani, domenica 24 giugno, fino alle 6 di lunedì. “A partire dal pomeriggio di domani 24 giugno e sino alle prime ore del mattino di dopodomani, la Sardegna potrà essere interessata da attività temporalesca a carattere sparso che interesserà soprattutto la parte orientale e meridionale con cumulati sino a elevati e intensità localmente ...

Previsioni Meteo per il weekend - Sabato e Domenica d’instabilità con piogge e temporali sulle Alpi e all’estremo Sud [MAPPE] : 1/10 ...

Finisce anche l'ultima campagna elettorale : Domenica i ballottaggi. Siena e altre sfide : Sono quelli delle amministrative; 75 i comuni interessati. Tra i capoluoghi, Siena, Pisa, Ancona, con centrodestra e centrosinistra che si contendono i sindaci; tra i comuni capoluogo i Cinquestelle ...

Solstizio - la prima festa nazionale del "turismo dolce" è in Valle Maira fino a Domenica : Se la parola "sostenibilità" ha un senso, se siamo disposti a imparare dagli errori del passato, se vogliamo consegnare la biodiversità alle nuove generazioni, dobbiamo ammettere che il turismo alpino ...