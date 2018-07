Azzurre under 19 in raduno a Formia per preparare europeo : Ultima delle quattro nazionali giovanili qualificate per la fase finale dell’europeo a scendere in campo, l’under 19 femminile si appresta a partecipare all’atto conclusivo del torneo continentale in programma in Svizzera dal 18 al 30 luglio. Per il raduno di preparazione al Campionato europeo, fissato per la serata di domenica 8 luglio al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, il tecnico Enrico Sbardella ha convocato ...