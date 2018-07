Thailandia | nuovo VIDEO dalla grotta | i ragazzi si presentano e salutano | rimandato il

meteoweb.eu

: Thailandia, coperte d'emergenza argentate. Diffuso nuovo video dei ragazzi intrappolati in grotta - SilviaCantoia : Thailandia, coperte d'emergenza argentate. Diffuso nuovo video dei ragazzi intrappolati in grotta - GiostraGiacomo : Thailandia, coperte d'emergenza argentate. Diffuso nuovo video dei ragazzi intrappolati in grotta - Rai News - mauneobux : #News Thailandia, coperte d'emergenza argentate. Diffuso nuovo video dei ragazzi intrappolati in grotta - Rai News… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)nel nord delladove 12 giovanissimi giocatori di calcio sono bloccati dal 23 giugno assieme al loro allenatore: il filmato è stato postato su Facebook dai Navy Seal thailandesi. Nelle immagini i– di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni – sono seduti uno accanto all’altro, avvolti nelle coperte termiche, siuno ad uno e. I giovani calciatori appaiono deboli ma riescono a scherzare con i sub della Marina, che dal ritrovamento di lunedì sera trascorrono il tempo con loro sulla sponda fangosa dove per nove giorni avevano trovato riparo dalle inondazioni che hanno sommerso larghi tratti della cavità. Il tentativo di riportare in superficie iintrappolati non avverrà oggi perché il livello dell’acqua non è sceso abbastanza per provare una traversata che richiede estesi periodi di immersione: lo ha ...