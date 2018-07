Paolo Gentiloni | “Governo pericoloso | può fare male all’Italia e ci è già costato più di

Paolo Gentiloni : “Il Pd non va sciolto - deve rinascere. Il centrosinistra deve tornare a essere vincente” : L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni non vuole sciogliere il Partito Democratico e pensa più a una sua rifondazione: "Non credo che il Pd sia muto e figurarsi se va sciolto. Quando prendi una scoppola, e noi ne abbiamo prese due, una nel 2016 e una nel 2018 è normale essere ammaccati. Ma oggi è necessario ripartire da un'alleanza per l'alternativa".Continua a leggere

Giorgia Meloni - il retroscena su Viktor Orban : 'Immigrazione - l'offerta rifiutata da Paolo Gentiloni' : Giorgia Meloni rivela in diretta un retroscena clamoroso sul premier ungherese e l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni . Ospite di Agorà , su Raitre, la leader di Fratelli d'Italia racconta: '...

Sondaggio Ixè - fiducia nei leader : Paolo Gentiloni davanti a Luigi Di Maio - il tracollo del capo politico M5s : Ogni giorno viene sfornato un Sondaggio che mette in luce i trionfi della Lega e di Matteo Salvini : il Carroccio vola alle stelle e addirittura, secondo SWG, supera il M5s , mentre il consenso ...

Censimento rom - Paolo Gentiloni e il delirio su Matteo Salvini : 'Oggi i rom - domani pistole per tutti' : Alla proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini di preparare un dossier sulla questione rom in Italia, ha risposto anche l'ex premier Paolo Gentiloni , riemerso dal silenzio nel quale si era ...

Operazione San Paolo Gentiloni : l'unica speranza per il centrosinistra è ripartire da lui : Per rinascere il Pd ha bisogno di un miracolo: andare oltre se stesso e tenere insieme le sue diverse anime. Così deve affidarsi a Gentiloni. Ma non basta: perché è rimasto un partito senza identità culturale, modello organizzativo e militanti Ma il Pd ha intenzione di svegliarsi dal letargo?"

Paolo Gentiloni lascia Palazzo Chigi - tra gli applausi : Picchetto d'onore appassionato applauso dei funzionari di Palazzo Chigi, nel momento in cui l'ormai ex premier lascia la sede del governo -

L'ultimo tweet di Paolo Gentiloni da premier : "Grazie alla squadra di governo. E a mia moglie" : "Grazie a tutta la squadra di governo. E a mia moglie. Servire l'Italia è stato un onore. Oggi la lasciamo in condizioni migliori di quelle di cinque anni fa". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, pubblicando una foto che lo ritrae nel suo ufficio a Palazzo Chigi con la moglie Emanuela Mauro.#Grazie a tutta la squadra di governo. E a mia moglie. Servire l'Italia è stato un onore. Oggi la ...

Sergio Mattarella - il 'golpetto' in extremis : ha ricontattato Paolo Gentiloni : ... l'Italia sarebbe rimasta letteralmente scoperta nei prossimi mesi, in balìa della speculazione finanziaria che il Colle credeva di aver scongiurato dicendo no a Paolo Savona all'Economia.

Paolo Gentiloni/ “Per andare fuori strada bastano pochi mesi”. Il discorso di addio del Premier uscente : Paolo Gentiloni: “Per andare fuori strada bastano pochi mesi”. Il discorso di addio del Premier uscente, che oggi si è congedato da Palazzo Chigi, ringraziando i suoi collaboratori(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:25:00 GMT)

Paolo Gentiloni lascia Palazzo Chigi e saluta i dipendenti : "Attenzione - basta poco per andare fuori strada" : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha riunito collaboratori e dipendenti di Palazzo Chigi per un messaggio di saluto, prima di lasciare la presidenza del Consiglio al nuovo premier."Rabbia, disagio", ha detto, dobbiamo prenderci cura "delle paure che provocano ferite e cicatrici ancora aperte". Nel fare questo, però, "bisogna stare attenti a non dilapidare il lavoro fatto in questi anni. Risalire la china per 5 lunghi anni come ...

Paolo Gentiloni avverte M5S e Lega : "L'Italia non butti all'aria la credibilità recuperata in Europa - no a politiche in deficit" : Paolo Gentiloni avverte M5S e Lega: l'Italia non può "buttare all'aria" quella "credibilità" che è riuscita a "recuperare" in Europa. Il monito del premier uscente arriva da Sofia, dove è in corso il vertice dell'Unione europea sui Balcani occidentali e a chi (il riferimento implicito è a Salvini e Di Maio) vuole andare "fuori strada" dice: "Abbiamo dimostrato con i fatti che rispettando le regole europee si ...

Il Pd al voto con Paolo Gentiloni premier ma si va verso la scissione : La scissione del Pd è all’ordine del giorno. Walter Veltroni vede all’orizzonte nuove divisioni. “Io non credo che ciò che

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5S e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

Alle elezioni Paolo Gentiloni candidato premier centrosinistra : Matteo Renzi entra in campagna elettorale e annuncia che il candidato premier sarà “tendenzialmente sarà Paolo Gentiloni, specie se si