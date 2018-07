Decreto dignità | più che un cambiamento un tuffo nel passato

Perché l'opposizione crede che il Decreto dignità farà male al mondo del lavoro : Il governo rilancia il decreto legge 'Dignità ' approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa dove i giallo-verdi schierano tre dei loro massimi esponenti: il capo del ...

Decreto dignità - mediazione che produce un pasticcio : La politica non può vivere di sola immagine, per non dire di propaganda. È quanto emerge una volta di più dagli ultimi avvenimenti legati al varo del primo Decreto del governo Conte....

Perché l'opposizione crede che il Decreto dignità farà male al mondo del lavoro : Il governo rilancia il decreto legge 'Dignità' approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa dove i giallo-verdi schierano tre dei loro massimi esponenti: il capo del Esecutivo, Giuseppe Conte, il ministro per lo sviluppo Economico e del lavoro, Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Ma dalle opposizioni arrivano a stretto giro di posta critiche sul ...

Decreto dignità - salgono le proteste Su contratti e fisco le critiche di imprese e calcio Cosa cambia : schede : ROMA - «Che emozione per un ministro di 31 anni...». Luigi Di Maio arriva in sala stampa a Palazzo Chigi ed enfatizza l'entusiasmo per un provvedimento che lo toglie dal cono d'ombra in cui, per ...

Gli ultimi dati Istat ci dicono che il Jobs Act non ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Potrebbe accadere anche al DECRETO DIGNITÀ appena varato.

Ultime notizie sul DECRETO Dignità: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a JOBS Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse

Decreto dignità - Conte-Di Maio : "licenziato Jobs Act"/ Ultime notizie : Forza Italia "una misura di sinistra" : Decreto Dignità, Ultime notizie: Di Maio e il premier Conte, 'colpo mortale a Jobs Act e burocrazia'. Pd, 'troppo poco', Forza Italia 'di sinistra'.

Decreto dignità - l'ira di Confindustria e del settore delle scommesse : "Il dl dignità approvato lunedì dal Consiglio dei ministri è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese": è stato il ...

Licenziamo il jobs act e ridiamo dignità ai lavoratori : Di Maio spiega il Decreto dignità : 'Il precariato non può essere l'unica misura dei rapporti di lavoro'. Così il Presidente del Consiglio illustrando il decreto dignità approvato dal governo. Il vicepremier chiarisce che il ...

Decreto dignità - Cottarelli : “Cambiamenti contenuti. Reddito di cittadinanza? Meglio investire risorse nelle scuole” : “Più che avere un Reddito di cittadinanza sarebbe Meglio avere un’opportunità di cittadinanza, quindi per esempio destinare le risorse disponibili per avere scuole migliori”. A dirlo è il presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici, Carlo Cottarelli, a Milano per la presentazione del proprio libro. “Il Decreto dignità? I cambiamenti sono piuttosto contenuti” ha aggiunto. L'articolo Decreto dignità, ...

Occupazione - perché il Decreto «dignità» sbaglia ad accettare l'equazione precariato-lavoro a termine : Il giorno dell'approvazione da parte del Cdm del decreto «dignità» è stato anche il giorno della consueta diffusione mensile, da parte dell'Istat, dei dati sull'Occupazione . È utile partire da questi per provare a fornire qualche elemento in merito al contesto in cui il decreto si troverà ad avere effetto. L'alternativa è uno scontro tra diverse posizioni ideologiche che poco aiuta a risolvere i nodi critici del mercato del lavoro italiano, ...

Lavoro - Meloni : “Decreto dignità? Ricetta da partito comunista anni ’80 - non agevola le aziende” : “La Ricetta per creare occupazione proposta da Di Maio ricalca quelle fatte dal partito comunista negli anni Ottanta. Come se per combattere il precariato si dovesse rendere più difficile assumere per le aziende”. A dirlo, alla Camera dei deputati, è Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia. L'articolo Lavoro, Meloni: “Decreto dignità? Ricetta da partito comunista anni ’80, non agevola le aziende” ...

Decreto dignità - Forza Italia : “Provvedimento di sinistra”. Pd : “Irrigidisce mercato”. Liberi e Uguali : “Il Jobs Act è intatto” : Troppo timido, dice la sinistra: il Jobs Act rimane quasi tutto intero, spiega Nicola Fratoianni, ma ci sono alcuni punti su cui dialogare, aggiunge Roberto Speranza. Troppo invasivo, dice il Pd: “Introduce soltanto ostacoli per lavoro e investimenti. Lasciamo stare la dignità” twitta l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni . “Ad oggi vedo tanta propaganda e poca dignità” aggiunge il segretario Maurizio ...

