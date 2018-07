Cristiano Ronaldo-Juventus | l’agente di CR7 convocato da Florentino Perez | l’incontro già

Cristiano Ronaldo - se va alla Juve approderebbe in Italia con 15 anni di ritardo : Il colpo di mercato dell'estate? In realta' sarebbe il colpo del secolo, quello attuale, se consideriamo che Cristiano Ronaldo è certamente tra i giocatori più forti a livello planetario di questo secolo che vive ancora il suo secondo decennio. Le voci di un suo possibile approdo alla Juventus [VIDEO] sono fin troppo insistenti per essere considerate soltanto 'fantacalcio'. Secondo la stampa spagnola, addirittura, il divin portoghese starebbe ...

Cristiano Ronaldo - Perez convoca Mendes a Madrid : potrebbe essere l'incontro decisivo : Le prossime ore potrebbero essere decisive per delineare il futuro di Cristiano Ronaldo. Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha convocato d'urgenza in città Jorge Mendes per discutere del ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Video - ultime notizie : visite mediche già effettuate a Montecarlo? : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio alla postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima alla stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus? La mossa del Real Madrid che infrange i sogni bianconeri : Cristiano Ronaldo tra due fuochi: il Real Madrid non molla, pareggiata l’offerta della Juventus-- Cristiano Ronaldo alla Juventus? I tifosi bianconeri sono in fibrillazione ormai da qualche giorno per la tanto chiacchierata trattativa, ma dalla Spagna è arrivata una clamorosa indiscrezione che infrange i sogni juventini. Sembra infatti che Florentino Perez abbia pareggiato l’offerta della Juventus nella speranza di far rimanere ...

Calciomercato - effetto Cristiano Ronaldo : la Juve vola in borsa : Non sappiamo ancora se Cristiano Ronaldo indosserà la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione, ma la sola voce di un suo possibile approdo in bianconero ha già provocato delle ...

Calciomercato Real Madrid - corsa alla maglia di Cristiano Ronaldo : 'È l'ultima con i blancos' : Da una parte il sogno dei tifosi bianconeri di vedere in Italia uno dei più grandi calciatori dell'era moderna, dall'altra l'incubo dei tifosi del Real di veder partire dopo nove anni uno dei simboli ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : Lapo Elkann “glissa” sull’argomento : Cristiano Ronaldo-Juventus è l’affare dell’estate, una trattativa che sta tenendo banco da giorni e farà discutere ancora a lungo “Io oggi parlo di 500, non parlo di Juve, non parlo di calcio. Ne parleremo domani”. Così Lapo Elkann, a margine della presentazione della 500 spiaggina, dribblando le domande sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A chi gli chiedeva se sarebbe una bella festa, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le parole di Luciano Moggi fanno sognare i tifosi : Cristiano Ronaldo alla Juventus? E’ la trattativa che sta facendo impazzire tutti i tifosi della Juventus, mandando in tilt il calciomercato europeo-- “Credo che a questo punto Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare alla Juventus. Lui è un’azienda. Può essere considerato la più grande azienda di pubblicità del mondo dal punto di vista sportivo. Il punto interrogativo resta l’età. E’ difficile che si possa pensare di rinforzare la squadra ...

Cristiano Ronaldo : "Da piccolo mi piaceva la Juve" : Ad aprile, dopo il gol in rovesciata allo Stadium, il portoghese ammise una simpatia per i bianconeri

Juventus-Cristiano Ronaldo - Marotta risponde così sul portoghese : La Juventus sogna il colpo Cristiano Ronaldo, la trattativa è sempre più nel vivo e la fumata bianca può considerarsi vicina. “Se i tifosi della Juventus possono sognare Cristiano Ronaldo? Non parlo…”. Questa la reazione di Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, alle domande su Cristiano Ronaldo. Il dirigente della Juventus, pizzicato a Milano dai colleghi di Skysport, ha sorriso, glissando però in merito al portoghese. Ma ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco come può cambiare FIFA 19 : Le voci su un possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus si stanno susseguendo a ritmo frenetico nelle ultime ore e i tifosi bianconeri stanno già iniziando a sognare. L’idea di vedere il fuoriclasse portoghese a Torino, ma questa volta nella squadra guidata da Massimiliano Allegri, contribuisce a rendere ancora più realizzabile la possibilità di […] L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco come può cambiare FIFA 19 ...