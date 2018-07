La nuova legge che tutela i viaggiatori è entrata finalmente in vigore

nuova legge sul consenso sessuale : senza accordo esplicito è stupro : E’ entrata in vigore in Svezia la Nuova legge sul consenso sessuale, in base alla quale qualsiasi atto sessuale senza...

Salvini : nuova legge su legittima difesa è nostra priorità : Roma, 27 giu. , askanews, 'Una nuova legge che permetta la legittima difesa delle persone perbene, nelle proprie case e nei propri negozi, è una nostra priorità'. Lo scrive su Facebook il ministro ...

Sui rider e la gig economy la nuova soluzione del governo è una legge vecchia : E’ più forte di noi. La risposta ai cambiamenti o è una nuova legge, o non è. E’ quello che sta succedendo sulla tutela della categoria emergente dei cosiddetti gig-workers, i lavoratori delle piattaforme. Il governo ha proposto una regolamentazione che fa discutere, perché riconduce fenomeni nuovi

Pd : Giachetti - eleggere una nuova classe dirigente : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “In un momento difficile come questo penso che dobbiamo dare stabilità al Partito Democratico eleggendo una nuova classe dirigente che lo conduca e lo rilanci con una nuova linea politica. Pensare di sterilizzare la condizione del Partito Democratico fino alle europee non aiuta”. Così Roberto Giachetti, commentando i risultati elettorali questa mattina ad Agorà Estate, in diretta su Rai3. “Io ...

Dove ci porterà la nuova legge sul copyright in rete? : Sì, gli stessi saliti agli onori della cronaca dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Con la differenza che dovranno essere ancora più efficaci. Possiamo quindi dire di essere di fronte a un ...

nuova legge sulla caccia - Confagricoltura Asti : “Ottimo risultato - ma ora subito al lavoro per cercare di arginare la fauna selvatica” : Soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti per la Nuova legge regionale sulla caccia che martedì 12 giugno è stata approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte. Una legge innovativa, che coniuga la tutela della fauna con l’attività venatoria aggiornandola ai nuovi scenari che si sono determinati con il proliferare della fauna selvatica dannosa non solo alle coltivazioni, ma anche all’incolumità dei cittadini, come nel caso di cinghiali e ...

Matteo Salvini - ecco la nuova legge sulla legittima difesa : ladri e rapinatori - la pacchia è finita : Immigrati e rom hanno tenuto il palcoscenico di queste prime due settimane abbondanti al governo del nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ma dietro l'angolo c'è un provvedimento-chiave del ...

Ungheria : nuova legge anti Ong - carcere per chi assiste profughi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Demenza frontotemporale : una nuova tecnica di risonanza magnetica ne “legge” le forme genetiche : L’utilizzo di scale visive morfometriche in risonanza magnetica (RM) consente di identificare le diverse mutazioni genetiche all’origine della Demenza cerebrale frontotemporale. A dimostrarlo lo studio di Unità delle Malattie Neurodegenerative, Centro Dino Ferrari, dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell’Università Statale di Milano e IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, guidato da Elio Scarpini, docente di ...

nuova Suzuki Jimny - cambia la leggenda dei piccoli 4x4" : In vendita a partire dal prossimo anno, la Nuova 'Suzukina' , questo il nomigliolo affibiatole in mezzo mondo, dovrebbe costare come la versione attuale , quindi circa 18 mila euro, conservando così ...

Risate su internet - addio? Meme forse vietati dalla nuova legge europea sul copyright : La direttiva sul copyright dell'Unione europea intende proteggere i diritti di proprieta' intellettuale delle persone che caricano il loro materiale su internet [VIDEO]. Tuttavia gli attivisti avvertono che la legge richiedera' che 'tutti i contenuti caricati su internet vengano monitorati e potenzialmente eliminati se assomigliano ad altri Meme protetti da copyright'. La campagna contro la particolare disposizione della direttiva, l'articolo ...