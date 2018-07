Arresto per droga a Quartu | in cella un 22enne disoccupato

Usa - un Arresto a Cleveland : c’era piano per attentato il 4 luglio : Usa, un arresto a Cleveland: c’era piano per attentato il 4 luglio Usa, un arresto a Cleveland: c’era piano per attentato il 4 luglio Continua a leggere L'articolo Usa, un arresto a Cleveland: c’era piano per attentato il 4 luglio proviene da NewsGo.

Controllo del territorio - 2 persone in Arresto e 20 denunciate. : visualizza articoli simili Close Cronaca CONFCOMMERCIO, DAL 2 LUGLIO SALDI IN BASILICATA 2 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Pearl Jam - attacchi dopo il messaggio pro migranti. Meloni : “Portiamoli al loro party esclusivo in Costa Smeralda”. E un ex sindaco ne chiede persino l’Arresto : Rita Pavone attacca i Pearl Jam sui migranti e accende un dibattito in cui si infila anche la politica italiana, almeno una parte. Tutto nasce dalla polemica sollevata dalla cantante, dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale il gruppo guidato da Eddie Vedder ha infatti cantato il brano “Imagine”, accompagnandolo con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime (Salvare ...

Justin Bieber rischia l’Arresto per vandalismo ma preferisce uscire con Hailey Baldwin (video) : Ancora guai per la popstar canadese più amata dai teenager: Justin Bieber rischia l'arresto e una multa per la mancata partecipazione ad una deposizione. Da alcuni anni, il vicino di casa di Justin Bieber Jeffrey Schwartz intenta una causa contro la popstar, in quanto sostiene che il cantante rechi disturbo alla sua quotidianità, risultando spesso molesto: addirittura, secondo quanto afferma l'uomo, Justin gli avrebbe sputato in faccia, oltre ...

Dazi - Trump manda in tilt i mercati/ Scontro con la Cina : battuta d'Arresto per il pil Usa : Dazi, Trump manda in tilt i mercati: lo Scontro commerciale con la Cina provoca una battuta d'arresto per il Pil degli Stati Uniti, le ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:18:00 GMT)

Terrorismo - propagandava Isis sul web : 8 anni e Arresto immediato per tunisino. Gip aveva negato per due volte l’Arresto : È destinata a creare un precedente giurisprudenziale la sentenza di condanna in primo grado a 8 anni per Terrorismo di Mohamed Kamel Eddine Khemiri, pronunciata dalla III sezione della Corte d’Assise di Napoli che ha accolto le richieste del pm anticamorra Maurizio De Marco. Il dispositivo firmato dal giudice Roberto Vescia condanna il 43enne tunisino per appartenenza all’Isis attraverso attività di propaganda al jihad sui social network. E ...

Corigliano Rossano - un Arresto per detenzione e spaccio e tre denunce per truffa : Corigliano Rossano , COSENZA, - La Polizia di Stato, nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Dr. Giancarlo CONTICCHIO, ha effettuato, nel Comune di ...

Palermo : scoperta piantagione di 299 piante di marijuana - un Arresto : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 32 anni di Torretta, in provincia di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di armi senza autorizzazione e furto di energia elettrica. In una struttura di cemento armato, pertinente alla sua ab

Battuta d’Arresto per l’estate : da domani piogge e un brusco calo delle temperature : Una perturbazione attraverserà l'Italia portando precipitazioni e un brusco calo delle temperature. Nel weekend il maltempo dovrebbe persistere solo al sud.Continua a leggere

WiFi4EU - la prima battuta di Arresto arriva per l’enorme richiesta. Ci si riprova in autunno : Il programma europeo WiFi4EU che si compone di 120 milioni di euro da distribuire a 6 mila comuni facenti richiesta è incappato nel primo incidente di percorso L'articolo WiFi4EU, la prima battuta di arresto arriva per l’enorme richiesta. Ci si riprova in autunno proviene da TuttoAndroid.

Tailandia : per sigarette elettroniche si rischia Arresto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Thailandia - tabù per le sigarette elettroniche : si rischia l’Arresto : In Thailandia si può essere arrestati perché si possiede una sigaretta elettronica, persino se si viene da un altro paese. Lo ha rivelato una ricerca presentata al Global Nicotine Forum che si chiude oggi a Varsavia. L’indagine è stata condotta chiedendo alle organizzazioni che fanno parte dell’International Network of Nicotine Consumer Organisations di ‘nominare’ i cinque peggiori paesi dove ‘svapare’ e i ...

Controllo antidroga al Cara : un Arresto per spaccio : La forze dell'ordine, su disposizione della Questura di Gorizia , hanno effettuato un Controllo antidroga al Cara di Gradisca . L'operazione, che ha visto impegnati agenti di Polizia, Carabinieri e ...

Iran : acciaieria di AHvaz l'Arresto di 60 lavoratori in sciopero - : Iran: acciaieria di AHvaz l'arresto di 60 lavoratori in sciopero giugno 13, 2018 • Mondo , z in evidenza Redazione Iran: La terza settimana di sciopero e proteste dei lavoratori dell'acciaieria di AHvaz e l'arresto di 60 lavoratori. Da febbraio le proteste contro il regime, ...