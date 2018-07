Marco Belinelli torna a San Antonio Mercato NBA | la bella esperienza a Philadelphia

Marco Belinelli tornerà a giocare nella squadra di NBA dei San Antonio Spurs - dice ESPN : Secondo ESPN, il principale network sportivo americano, il giocatore di basket italiano Marco Belinelli ha firmato un contratto biennale con la squadra NBA dei San Antonio Spurs. Belinelli, che nella scorsa stagione ha giocato con gli Atlanta Hawks e con The post Marco Belinelli tornerà a giocare nella squadra di NBA dei San Antonio Spurs, dice ESPN appeared first on Il Post.

Basket NBA - Marco Belinelli torna ai San Antonio Spurs per i prossimi due anni : La notizia l’ha rilanciata Adrian Wojnarowski, lo storico insider NBA di ESPN: Marco Belinelli tornerà a giocare per le prossime due stagioni con i San Antonio Spurs, dopo averlo già fatto nel 2013-2014 e nel 2014-2015. Belinelli ha firmato un biennale da 12 milioni di dollari per tornare in Texas. Per lui si tratta del decimo trasferimento (contando anche la scelta numero 18 al draft del 2007) in 12 anni di NBA. Lo scorso anno ha cambiato ...

Mercato NBA - Marco Belinelli torna ai San Antonio Spurs Spurs : contratto di due anni : La notizia è per certi versi sorprendente, per quanto certamente gradita: a tre anni di distanza dal suo addio, Marco Belinelli tornerà a vestire la maglia dei San Antonio Spurs, la squadra con cui ha ...

Mercato NBA - i Sixers pronti a tutto per arrivare a LeBron James : a rischio Marco Belinelli? : Mentre lui resta immobile però, tutto il mondo NBA continua ad agitarsi in maniera vorticosa, sgomitando per guadagnare posizioni in una corsa dove l'unica discriminante resta la volontà del n°23 dei ...