Ambiente | WWF | la barriera corallina del Belize non è più in pericolo

Ambiente - Sardegna : il WWF contro l’inquinamento dei mari e i furti di sabbia : Il WWF Italia, nel corso dell’estate 2018, sta promuovendo la Campagna #GenerAzioneMare 2018, finalizzata alla tutela del mare e delle coste con una serie di manifestazioni che richiamano l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sui problemi dei nostri litorali. In tutta Italia sono previste tante iniziative che coinvolgono istituzioni e cittadini. Venerdì 29 giugno, grazie alla disponibilità del Parco Nazionale e dall’Area marina ...

Ambiente : continua il tour WWF “Spiagge Plastic Free” : La campagna WWF “Spiagge Plastic Free” per liberare le nostre coste dalla Plastica e sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sul problema dell’invasione da Plastica, prosegue con 3 appuntamenti in Abruzzo, Calabria e Sicilia tra la fine di giugno e domenica primo luglio. Primo ritrovo in Abruzzo martedì 26 giugno, quando dalle 13:30 i volontari WWF raccoglieranno Plastica nella spiaggia della Torre del Cerrano (Teramo). Nel pomeriggio, ...

Ambiente : WWF e Confesercenti insieme per i “lidi amici del mare” : La lotta all’inquinamento da plastica passa anche attraverso il cambiamento degli stili di vita quotidiani, quindi perfino dalla spiaggia dove l’usa e getta di bottiglie, bicchieri, posate e piatti è all’ordine del giorno. Per ridurre drasticamente questo consumo è partito il progetto “Lidi amici del Mare”, un’iniziativa promossa dal WWF e dalla Fiba Confesercenti per promuovere la sostenibilità dei lidi balneari. L’accordo tra ...

Ambiente - numero verde Regione Puglia-Wwf per segnalare reati : Dopo cinque anni è stato nuovamente affidato al Wwf il numero verde della Regione Puglia , 800894500, al quale segnalare reati ambientali tra cui abusi edilizi, situazioni di emergenza quali incendi, ...

Ambiente - WWF : domani a Pescara sit-in e la mostra “Il mare del futuro?” con oggetti recuperati dalla spiaggia : La campagna “Plastic Free” lanciata dal WWF Italia per salvare il mare dalla plastica approda in Abruzzo. domani sabato 16 giugno, dalle ore 10 a Pescara in piazza Primo Maggio, sarà possibile visitare la mostra “Il mare del futuro?”, una mostra del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Abruzzo Settore Ambiente e del Comune di ...

Ambiente - WWF : “Serve un Ministero agile ed operativo - dotato di risorse adeguate” : “L’Italia ha bisogno di un Ministero dell’Ambiente capace di intervenire con autorevolezza ed efficacia sui tavoli internazionali, su questioni fondamentali per il futuro del Paese come circular economy, obiettivi per lo sviluppo sostenibile e cambiamento climatico e che sia trattato al pari degli altri ministeri nel definire le scelte fondamentali per innovare e rendere più efficiente il Sistema Italia, quali quelle relative alla energia (a ...

Parco Costa Teatina - il WWF invia lettere al premier Conte e neo ministro all'Ambiente Costa : Chieti - inviata ieri una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro Sergio Costa Nel testo, indirizzato per conoscenza pure al presidente Mattarella, si ricordano gli appelli del 2016 e del 2017, firmati anche da altre associazioni ambientaliste, del tutto ignorati da Renzi e Gentiloni Il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato istituito dall’articolo 8 comma 3 della legge 23.03.2001 n°93 “Disposizioni in ...

Ambiente - WWF Italia : Costa è la persona giusta al posto giusto : “L’impegno sulla Terra dei Fuochi, le attività svolte nel Corpo Forestale dello Stato prima e ora nei carabinieri, ci hanno visto lavorare insieme negli ultimi anni: Sergio Costa è finalmente la persona giusta al posto giusto. Siamo contenti di questa nomina e gli auguriamo buon lavoro“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia, in riferimento alla nomina di Sergio Costa al Ministero ...

Ambiente - Wwf : domenica parte da Sicilia il tuor ‘spiagge plastic free’ : domenica 3 giugno prenderà il via il Tour nazionale del Wwf Spiagge ‘plastic-free’, una maratona di eventi che coinvolgerà partner di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica. Questa rappresenta il 95% dei rifiuti del mar mediterraneo e ha dei primati incredibili di ...

Ambiente : domani il Wwf festeggia la natura con la Giornata delle Oasi : domani, 20 maggio, torna la Giornata della Oasi WWF, un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Paese. Grazie alle Oasi (più di 100 in tutta Italia, oltre 35.000 ettari di territorio protetto) in Italia si sono salvate specie a rischio come la lontra, il lupo, il cervo sardo, il lanario, la testuggine acquatica e diverse specie di anfibi. Per tutta la Giornata le Oasi saranno aperte gratuitamente al pubblico, con ...

Ambiente : domenica la Giornata delle Oasi WWF - tappa speciale ad Accumoli : domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi WWF torna l’apertura gratuita delle 100 Oasi WWF sul territorio italiano con visite guidate e attività per adulti, ragazzi e bambini. “Le Oasi sono diventate in questi anni sempre più dei rifugi preziosi e sicuri per le migliaia di animali migratori lungo il percorso del loro straordinario viaggio dall’Africa al Nord Europa. Le Oasi WWF in questi 50 anni hanno contribuito a ...

Ambiente : Donatella Bianchi alla guida di WWF Italia per altri 4 anni : Donatella Bianchi, giornalista, autrice e conduttrice della trasmissione Linea Blu su Rai Uno continuerà a guidare il WWF Italia per altri 4 anni. L’elezione è avvenuta a Roma nella prima riunione del Consiglio Nazionale che, dopo essere stato rinnovato attraverso una consultazione tra i soci del “Panda” in cui proprio la presidente uscente era risultata la più votata, era chiamato a indicare i vertici associativi. Insieme alla presidente ...

Ambiente - Wwf : “I dati sui pesticidi confermano il flop del Piano fitofarmaci” : L’analisi dell’Ispra sui pesticidi nelle acque “conferma il sostanziale fallimento del Pan pesticidi (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci) in scadenza nel febbraio 2019 e attualmente in corso di revisione”. Lo afferma il Wwf evidenziando “la sostanziale non applicazione in campo delle linee guida predisposte dai tre ministeri (Politiche agricole, Ambiente e Sanita’) in ...