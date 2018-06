Marco Liorni e Rita dalla Chiesa | Italia Sì Rai1 cambia volto al sabato pomeriggio tra

Italia Sì - Marco Liorni : "Speriamo vi piaccia. Ci sono state 'incomprensioni’ con la Rai - ma ora si va avanti e col sorriso" : Dopo l'addio (forzato) a La Vita in Diretta, Marco Liorni commenta su Facebook la presentazione dei Palinsesti Rai 2018 e si mostra carico di nuove energie per la sua nuova sfida, rinnovare e rinvigorire il sabato pomeriggio di Rai 1.L'addio di Marco Liorni a La Vita in Diretta è stato inatteso, per molti versi ingiusto - almeno per me, vista la classe con cui è riuscito a condurre sette stagioni del contenitore pomeridiano di Rai 1, peraltro al ...

Marco Liorni - nuovo programma in Rai e frecciate social all'azienda : Finalmente Marco Liorni , dopo un addio commosso a La vita in diretta e un futuro incerto, ha ufficializzato che dal prossimo 15 settembre tornerà su Rai1 con un programma brand new dal titolo ' ...

Rita Dalla Chiesa con Marco Liorni a Italia Si : le anticipazioni : Italia Si: Marco Liorni sarà affiancato da Rita Dalla Chiesa Marco Liorni sarà il volto del sabato pomeriggio di Rai1 il prossimo autunno. Il conduttore de La vita in diretta, che poche settimane fa ha salutato il pubblico del day time pomeridiano della prima rete, tornerà protagonista della prossima stagione televisiva. Italia Si è il titolo del nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1 che, come confermato Dalla presentazione dei ...

Rita Dalla Chiesa ad Italia si con Marco Liorni (Anteprima Blogo) : Ieri alla presentazione dei palinsesti Rai a Milano è stata confermata la nostra anteprima rispetto al nuovo programma di e con Marco Liorni nel sabato pomeriggio di Rai1 Italia si. Italia Si il nuovo impegno di Marco Liorni per Rai1 (Anteprima Blogo) prosegui la letturaRita Dalla Chiesa ad Italia si con Marco Liorni (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 28 giugno 2018 07:52.

Il ritorno di Marco Liorni : ecco cosa farà (e una frecciatina) : Marco Liorni annuncia il suo ritorno in tv dopo l’addio a La Vita in Diretta, fra emozioni, speranze e una frecciatina. Qualche settimana il conduttore ha lasciato il programma pomeridiano dove era approdato nel 2011, per sostituire il collega Lamberto Sposini, colpito da un ictus. Nel corso degli anni al suo fianco si sono avvicendate Mara Venier, Cristina Parodi e Francesca Fialdini, quest’ultima da settembre condurrà lo show in ...

Palinsesti - Marco Liorni rompe il silenzio : "Incomprensioni con la Rai" : E adesso parla lui. Dopo mesi di rumors ed indiscrezioni, Marco Liorni, 52 anni, rompe il silenzio sul chiacchieratissimo

Italia Sì - il contentino a Marco Liorni : Marco Liorni Tra le novità della prossima stagione televisiva, al via a settembre, ci sarà Italia Sì. E’ il nuovo programma che Rai 1 ha pensato per Marco Liorni, fuori da La Vita in Diretta poiché, a detta del direttore di rete Angelo Teodoli, auspicava di avere uno spazio di conduzione tutto suo. Accontentato? Sì. Con un contentino? Anche. Il programma di informazione leggera, “come è nelle sue corde e come desiderava” (e ...

Marco Liorni - ecco il nuovo programma : si chiamerà 'Italia sì' : Dopo sette anni a ' La Vita in Diretta ', per Marco Liorni è tempo di nuove sfide: da sabato 15 settembre a partire dalle 16.45 sarà il nuovo volto del sabato pomeriggio con 'Italia sì' , prendendo di ...

Marco Liorni - ecco il nuovo programma : si chiamerà Italia sì : di Ida Di Grazia Dopo sette anni a ' La Vita in Diretta ', per Marco Liorni è tempo di nuove sfide: da sabato 15 settembre a partire dalle 16.45 sarà il nuovo volto del sabato pomeriggio con 'Italia ...

Palinsesti Rai 2018-2019 : cancellato Zero e Lode - Marco Liorni lascia La vita in diretta : In attesa della presentazione ufficiale dei nuovi Palinsesti autunnali Rai per la stagione tv 2018-2019, il direttore di Raiuno, Angelo Teodoli, ha anticipato alcune delle novità più importanti. Sono parecchie quelle che vedremo (o non vedremo più) in televisione a partire dal prossimo settembre e, tra queste, vi segnaliamo anche la chiusura definitiva di un programma che aveva fatto centro nel cuore del pubblico giovane di Raiuno. Stiamo ...