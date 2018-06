Sudan | annullata la pena di morte per la sposa bambina Noura Hussein

Sudan - annullata condanna a morte per la sposa bambina che uccise il marito violento. Dovrà scontare 5 anni di carcere : Molte anche le petizioni lanciate in tutto il mondo all'indomani della sentenza di primo grado. 'Ora, dopo questo importante risultato - conclude Napoli - attendiamo fiduciosi l'esito del ricorso ...

