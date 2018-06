P.S. Berlusconi : "Alleanza paneuropea in vista con Mediaset primo azionista" : A oggi con Vivendi "non ci sono trattative, siamo per vie legali". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Mediaset , Pier Silvio Berlusconi, durante l'assemblea degli azionisti. "Siamo molto ...

Berlusconi non ci sta : "Solo un libro dei sogni". Ma mantiene l'alleanza : I 61 senatori azzurri dicono no al governo Conte. Sono compatti, anche se alla sinistra del premier siede l'alleato Matteo Salvini. Sono compatti, perché alla destra del professore, c'è Luigi Di Maio. "E quello era il posto nostro, del resto del centrodestra che ha vinto nelle urne", commenta un esponente di Forza Italia.Silvio Berlusconi ascolta Giuseppe Conte presentare il suo programma sul treno diretto a Roma. Rimane colpito ...

Silvio Berlusconi - la rabbia per il governo M5s-Lega : 'Per ora non si rompe l'alleanza - ma...' : Forza Italia voterà contro la fiducia al governo Conte. Lo ha confermato Maria Stella Gelmini . E Silvio Berlusconi ? Secondo quanto si apprende, guarda Matteo Salvini , vuole valutare quale sarà il ...

Berlusconi preoccupato - Salvini vuole prendersi il Centrodestra/ L'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia : Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra L'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:35:00 GMT)

Pier Ferdinando Casini : "Silvio Berlusconi va coinvolto nell'alleanza contro i populisti" : Pier Ferdinando Casini vuole anche Silvio Berlusconi nel fronte repubblicano contro i populisti lanciato dal ministro uscente Carlo Calenda. L'ex presidente della Camera lo afferma in un'intervista al quotidiano la Stampa.Secondo me tutte le forze del Ppe e del Pse dovrebbero stare insieme in questo schieramento. Ma la domanda non va rivolta a me, quanto a Forza Italia e a Berlusconi che tutti i giorni parla di alleanza con Salvini...Non capisco ...

LEGA - SALVINI AVVISA Berlusconi/ “Alleanza con FI solo se si vuole cambiare la Ue” : strappo nel Centrodestra? : LEGA, caos centrodestra: SALVINI molla BERLUSCONI? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:08:00 GMT)

LEGA - MATTEO SALVINI COSA FARÀ?/ Alleanza verso Elezioni : M5s o Forza Italia - “da Berlusconi troppi insulti..” : LEGA, COSA farà MATTEO SALVINI? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'Alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:52:00 GMT)

Salvini 'Se Berlusconi vota Cottarelli - addio alleanza'. Forza Italia annuncia il no alla fiducia : ROMA - 'Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza: la nota di ieri era la stessa di Renzi, del Pd'. Matteo Salvini , a Circo Massimo su Radio Capital, mette in chiaro i rapporti con il ...

Cottarelli a colloquio da Mattarella. Salvini a Berlusconi : “Se vota sì salta l’alleanza” : Dopo il passo indietro del premier incaricato Giuseppe Conte che ha rimesso l’incarico perché impossibilitato a procedere visto il veto sul ministro dell’Economia Paolo Savona, alle 11.30 al Quirinale è arrivato Carlo Cottarelli. Il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha convocato per valutare la strada che porti alla formazione di un governo ne...

Governo - Cottarelli al Quirinale. Salvini : se Berlusconi lo vota stop alleanza. Borsa in rosso - spread su : Alle 11.30 l’ex commissario alla spending review al Colle per ricevere l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. La Borsa vira in rosso e lo spread torna a salire a 205...

