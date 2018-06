Mattarella | La solidarietà da sempre nel Dna degli italiani

Mattarella : «Senza solidarietà non è Italia» : «Nel Dna degli italiani vi è la solidarietà : la nostra cultura, la nostra storia, la bellezza del nostro Paese non sarebbero così grandi né così apprezzati nel mondo senza questo dato, questo valore della solidarietà ». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla a 1.300 ragazzi nel refettorio della comunità di San Patrignano a Coriano, nel ...

Sostegno e solidarietà di Oliverio al Presidente Mattarella : ... finalizzate a difendere la collocazione dell'Italia in Europa ed il suo peso in qualità di soggetto fondatore, l'economia italiana, la salvaguardia dei risparmi e degli investimenti delle imprese e ...

Governo : Leu - solidarietà a Mattarella - offese ignobili : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – ‘La Costituzione è un bene comune. Lega e M5S la difendono a corrente alternata, noi no. Lo abbiamo fatto il 4 dicembre 2016, lo facciamo anche adesso, lo faremo sempre. Oggi che Di Maio e Salvini ne stanno attaccando i principi fondanti, Liberi e Uguali condanna con forza, al di là di ogni valutazione politica, le dichiarazioni irresponsabili degli esponenti politici di Lega e 5 stelle. La bandiera e la ...

A Cottarelli l'incarico - probabile voto dopo l'estate; Solidarieta' a Mattarella dopo le critiche di Lega e M5s : CEI: E' IL POPOLO A PAGARE QUESTA CRISI POLITICA 'A pagare il prezzo più alto' della crisi di governo 'è quel popolo in nome del quale tanti parlano". Lo dice monsignor Nunzio Galantino, segretario ...

Bergamo - appello del Pd : "In piazza con il Tricolore e la Costituzione in solidarietà a Mattarella" : ... manifestavano in strada a Torino contro la bocciatura del governo di Giuseppe Conte con il professore euroscettico Paolo Savona alla poltrona di ministro dell'Economia.