È subito Scateno De Luca La telefonata col Papa | il tram sospeso a 160

(Di martedì 26 giugno 2018) Il suo primo atto dopo il clamoroso successo elettorale è stato quello di ringraziare la Madonna e di recitare il Padre nostro insieme con i suoi sostenitori. Cateno De, il nuovo sindaco di Messina, è conosciuto come "" per la sua esuberanza. Ieri, ha raccontato, è stato ricevuto dalladiFrancesco. "Sono rimasto sorpreso, mi sono venuti i brividi" ha raccontato."Alle 15,35 mi è arrivata unada un numero sconosciuto ma non ho risposto. Dopo qualche minuto il telefono ha squillato di nuovo e ho risposto per istinto. Mi hanno detto: chiamiamo dalla segreteria del Vaticano, è lei il sindaco De? Ho risposto di Sì. Le stiamo passando il. All'inizio pensavo a uno scherzo, ero molto titubante. Poi la sua voce. Mi ha detto di aver gradito molto il gesto che ho fatto in onore della Madonna deponendo un ...