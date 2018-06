LA PRIMA GIORNATA DELLA 2SETTIMANA DEL PARMA SUMMER CAMP AL TARDINI | VIDEO CRONACA E

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : bene azzurrini ed azzurrine nella PRIMA GIORNATA del trap : Inizia bene per gli azzurrini del Tiro a volo la tappa della Coppa del Mondo junior scattata oggi a Suhl, in Germania: nella prima giornata riservata al trap, sia i ragazzi che le ragazze italiane si sono distinti sia nelle prove individuali sia, soprattutto, in quelle di squadra. Domani la fine delle eliminatorie e le finali. Nelle qualificazioni del trap maschile dopo le prime tre serie (75 piattelli) Daniele Flammini è terzo con 69, mentre ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : due ottimi bronzi per l’Italia nella PRIMA giornata : prima giornata di gare in Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, che si disputa a Suhl (Germania). Arrivano già ottime notizie dal poligono maschile e femminile: nella carabina 50m donne Sofia Benetti raggiunge il terzo posto, stesso risultato anche nella prova a squadre della pistola 50m uomini. Andiamo con ordine: la prima italiana a sparare è proprio la tiratrice di Appiano San Michele nella carabina 50m, che attraverso una prestazione ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : ottima partenza per gli italiani nella PRIMA GIORNATA di regate : XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo: prima giornata di regate a Salou, sede velica della rassegna sportiva. Partono bene gli italiani a Tarragona 2018 Dopo l’iconica Cerimonia di Apertura di ieri sera, in cui Tarragona ha celebrato i 3622 atleti che rappresentano qui 26 Paesi dell’area Mediterranea, sono iniziate oggi le regate al porto di Salou, qualche chilometro a sud di Tarragona, sede velica dei Giochi del Mediterraneo 2018. Sono ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della PRIMA giornata. Un’Italia tutta d’ORO! Valanga di successi degli azzurri : prima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Che assolo Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili! Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo ...

Mondiali Russia 2018 : Polonia-Colombia - la sfida tra le deluse della PRIMA giornata : Kazan Arena. Domani alle ore 20.00 va in scena un match che si preannuncia oltre che spettacolare anche decisivo: si sfidano infatti Polonia e Colombia, le due grandi favorite del Gruppo H dei Mondiali di calcio di Russia 2018, ma soprattutto le due deluse dopo la prima tornata di match, con la sconfitta all’esordio arrivata rispettivamente da Senegal e Giappone. È già un dentro-fuori: chi vince ritorna nella caccia agli ottavi di finale, ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La PRIMA GIORNATA di gare - amara sconfitta per l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di pallavolo femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra italiana. Il resoconto però non è affatto positivo. L’Italia viene sconfitta dalla Grecia, sulla carta più debole della compagine tricolore, al termine di cinque set in cui le ragazze di coach Massimo Bellano non hanno dimostrato il loro miglior livello di gioco. ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la PRIMA GIORNATA si chiude con le vittorie di Spagna e Francia dopo il pareggio dell’Italia : La prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona è stata caratterizzata dai primi incontri del torneo di Calcio a cui partecipano dieci nazionali under 18 del Mare Nostrum. Oggi si sono giocate le prime partite dei 3 gironi: Italia-Marocco, Francia-Turchia e Algeria-Spagna. Partiamo dalla partita che ci coinvolge maggiormente, nella quale gli azzurrini guidati dal CT Daniele Franceschini hanno pareggiato 2 a 2 contro i campioni in ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia punta a fare incetta di medaglie nella PRIMA giornata : Domani finalmente si comincia. Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare di Nuoto molto interessante, valida per i XVIII Giochi del Mediterraneo. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei 2018, programmati dal 3 al 9 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). In casa Italia ci sono grandi aspettative. Nell’edizione edizione ...

35° edizione delle Feste Vigiliane - al via domani la PRIMA giornata : Nel corso del pomeriggio, i visitatori potranno assistere a tornei di scherma storica, spettacoli di danza, esibizioni di musici e giullari, alle quali seguiranno i canti della Corale "Città di ...

#MondialiMediaset - dopo la PRIMA GIORNATA già 64 milioni di telespettatori : Mediaset vince anche senza gli azzurri: alla fine del primo turno, i match televisivi di “Russia 2018” registrano ascolti record battendo persino l’edizione precedente (che comprendeva il top match Italia-Inghilterra che da solo aveva ottenuto 15.000.000 di telespettatori). Ieri sera, dopo che tutte le 32 squadre qualificate al Mondiale sono scese in campo, il bilancio delle prime 16 partite trasmesse in chiaro, senza canone e ...

Baseball - Serie A1 : tutti i risultati della PRIMA GIORNATA di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A1: classifica, risultati e cronaca del sabato sera Tutto secondo copione per UnipolSai Bologna, che comunque non ha vita facile col Padova, Rimini, trascinato da un Nicola Garbella autore di 2 fuoricampo, e San Marino che firmano l’en-plein con la seconda vittoria del weekend nella prima giornata di ritorno. Il Nuova Città di Nettuno invece espugna il ‘Nino Cavalli’ ...

Baseball – Serie A1 - tutti i match della PRIMA GIORNATA di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato di Baseball Serie A1 Torna a pieno regime il campionato di Serie A1 Baseball che si appresta ad iniziare il girone di ritorno della regular season. I dominatori della prima parte della stagione, la UnipolSai Bologna e il Rimini, reduci rispettivamente dal terzo e dal secondo posto in Coppa Campioni, affrontano rispettivamente il Tommasin Padova e il Nettuno City per continuare la cavalcata verso i ...

Tutta l'arte di strada del mondo a Pennabilli - inizia Artisti in Piazza - il programma della PRIMA giornata : ... valorizzazione delle tradizioni, coinvolgimento e divertimento del pubblico e predilige spettacoli in cui le discipline si fondono, così teatro, musica, circo contemporaneo e danza si confrontano e ...

Vela – Rolex Giraglia 2018 : Eolo capriccioso nella PRIMA GIORNATA di regate nel golfo di Saint Tropez : Solo i grandi Wally 100 hanno concluso la prova di giornata. regate annullate per le altre Classi nel secondo giorno delle prove costiere La Rolex Giraglia prosegue anche domani, con la terza e ultima giornata di prove inshore e la concentrazione in salita – soprattutto verso i modelli meteorologici – in vista della partenza della ‘lunga’ di mercoledì 13. L’unica Classe che è riuscita a ‘portarsi a casa’ una prova è stata quella dei grandi ...