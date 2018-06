La nave della Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia | Parigi | Tocca

Garante detenuti - migranti nave Pozzallo privi della libertà : "Si trovano di fatto private della libertà personale" i migranti a bordo della nave container Alexander Maersk. E' per questo che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private ...

Migranti - Sky TG24 a bordo della nave Lifeline - : Esclusi i membri dell'equipaggio, ci sono 234 persone a bordo: tre volte superiore alla capienza. Fra loro anche decine di donne e bambini

Migranti - Salvini : hotspot nel sud della Libia ma Tripoli dice no. La nave Lifeline chiede di attraccare in Francia : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq...

nave della ong Lifeline a Salvini : vieni qui - ci sono esseri umani : Roma, 24 giu. , askanews, - "Caro @matteoSalvinimi, non abbiamo carne a bordo, ma umani. Ti invitiamo cordialmente per convincerti che si tratta di persone che abbiamo salvato dall'annegamento. vieni ...

Migranti - Toninelli a Tgcom24 : "Sequestro della nave Lifeline se non va a Malta" | Video : "Se la nave Ong Lifeline non andasse verso il porto di Malta, cosa che dovrebbe e deve fare per il senso di umanità e per il rispetto del diritto del mare, verrà immediatamente sequestrata". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture a Tgcom24.

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | Da Roma la richiesta ufficiale a Malta : "Fate attraccare la nave" : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

nave Lifeline - il salvataggio in mare dei migranti. Il video del trasbordo del bambino e della madre : Le immagini che mostrano l’operatività dei volontari imbarcati sulla Nave dell’Ong tedesca Mission Lifeline al centro delle contese internazionali: “Le condizioni delle persone sono generalmente buone – fanno sapere i volontari dell’Ong – ma arrivano dalla Libia. Nessuno che scappi dalla Libia sta veramente bene, hanno subito ogni genere di tortura” L'articolo Nave Lifeline, il salvataggio in mare dei ...

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | E Malta smentisce Salvini : da Roma nessuna richiesta per la nave da noi : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Il governo vuole sequestrare la nave della ong Lifeline : Secondo il ministro Toninelli batte “illegalmente” bandiera olandese: i 224 migranti a bordo saranno presi in carico dalla Guardia costiera The post Il governo vuole sequestrare la nave della ong Lifeline appeared first on Il Post.

nave Lifeline con migranti al largo della Libia - la decisione di Salvini : Scoppia un caso sulla Nave Ong Lifeline, con bandiera olandese, che ha soccorso oggi centinaia di migranti al largo della Libia. “Le navi delle Ong non toccheranno più il suolo italiano”, tuona su Facebook, in diretta dal Viminale, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando dell’imbarcazione “con bandiera olandese” che nel mare tra Libia e Tunisia “di forza – afferma – ha ...

L'ong Lifeline soccorre 300 migranti al largo della Libia - Salvini : "La nave vada in Olanda". Toninelli : "Non rispetta le regole" : "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su facebook, in riferimento all'intervento di soccorso della nave della ong Lifeline. Le navi "di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano", ha aggiunto. "Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno ...

