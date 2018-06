Harley Davidson avverte | Dazi peseranno su costi moto in UE | via produzione da

Dazi : Harley-Davidson in parte via da Usa : ANSA, - NEW YORK, 25 GIU - Harley-Davidson prevede di spostare parte della produzione delle sue moto fuori dagli Stati Uniti in risposta ai Dazi europei. Harley stima che ognuna delle sue moto costerà ...

Harley-Davidson Summer 2018 : Come ogni anno, Harley-Davidson propone una linea di abbigliamento Summer pensata per affrontare nel migliore dei modi i mesi più caldi dell’anno, capi versatili e funzionali in grado di rispondere alle esigenze dei clienti, sia quando sono in sella alla moto sia nella vita di tutti giorni. I capi della linea estiva costituiscono la soluzione […] L'articolo Harley-Davidson Summer 2018 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Al centro degli acquisti Harley-Davidson : Protagonista Harley-Davidson , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,48%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Harley-Davidson mantiene ...

Dazi - l’Ue risponde alle tariffe Usa su acciaio e alluminio : da luglio contromisure su jeans e Harley Davidson : Donald Trump non rinnova l’esenzione all’Unione europea dei Dazi su acciaio e alluminio e, come promesso, la Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker non sta a guardare. Sono partite ufficialmente le procedure per attivare le contromisure alla tassazione imposta dal presidente Usa, già annunciate nei mesi scorsi. Nel mirino alcuni “prodotti simbolo” a stelle e strisce, come i jeans Levi’s e le moto Harley ...

Harley-Davidson Blue Edition - la moto più costosa del mondo : Perché spendere più di un milione di euro per un’auto se si può fare altrettanto per una moto? Bündnerbike è un concessionario e tuner svizzero specializzato in Harley-Davidson che ha chiesto il supporto del gioielliere Bucherer per realizzare la Harley-Davidson Softail Slim S Blue Edition. Il valore è di 1,88 milioni di franchi svizzeri, più o meno 1,6 milioni di euro. Le ragioni di questa quotazione vanno ricercate nell’esclusività ...

Fisco Usa e aziende : Harley-Davidson incassa i risparmi sulle tasse e scappa : New York - Passerà forse alla storia come uno dei paradossi della riforma americana che ha abbattuto le tasse aziendali: Harley-Davidson, icona