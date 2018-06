Ex sindaco muore e lascia in eredità quattro milioni di euro al suo Comune

Elezioni Comunali 2018/ Amministrative - ultime notizie : candidato sindaco Laterina muore - voto rinviato : Elezioni Comunali 2018, ultime notizie Amministrative: il rebus alleanza-scontro tra M5s e Lega, insieme al Governo divisi alle urne. Tutte le curiosità dei 761 Comuni al voto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:19:00 GMT)

Maria Elena Boschi - il suo candidato sindaco a Laterina muore 49 ore prima del voto : Non c'è pace per il comune di Laterina , noto per essere il luogo di nascita di Maria Elena Boschi . Con più di un pizzico di perfidia, Il Fatto Quotidiano aveva fatto notare ieri che alle elezioni ...

Anziano muore travolto alla corsa dei buoi di Chieuti - il sindaco : “Era vietato sostare” : “Nei giorni precedenti la manifestazione – spiega il sindaco di Chieti, in riferimento all’incidente mortale verificatosi ieri – ho emesso una ordinanza, che e’ pubblicata sul sito del Comune, dove e’ previsto il divieto assoluto a percorrere e sostare lungo il tragitto della corsa. Per il pubblico sono stati creati, sia in paese sia in aperta campagna, spazi recintati dai quali poter assistere alla ...

“Tiratelo fuori!”. L’ex sindaco muore nell’auto in fiamme. Prima lo schianto - poi la fine terribile sotto gli occhi del figlio impotente. Quella che i soccorritori si trovano davanti è una scena agghiacciante : Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando, all’altezza di Latiano lungo la superstrada che collega Brindisi a Taranto l’auto con a bordo Lorenzo Caiolo, 64 anni, si è scontrata con un mezzo che procedeva sullo stesso senso di marcia. Un impatto fortissimo. L’auto che si cappottata diverse volte Prima di incendiarsi. Il conducente, sembrerebbe il figlio 31enne, che riesce ad uscire mentre Caiola è rimasto intrappolato ...

