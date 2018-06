Ballottaggi | Centrodestra | uniti si vince

Ballottaggio 2018 - dopo 20 anni Terni passa al centrodestra. Il neosindaco Latini : “Grande responsabilità” : dopo quasi 20 anni Terni, la città delle acciaierie, passa dal centro sinistra al centro destra. Il nuovo sindaco è infatti Leonardo Latini, esponente della Lega alla guida di una coalizione che comprende anche Forza Italia, Fratelli d’Italia, il Popolo della famiglia e la lista Ternicivica che ha superato il 60%. Nel Ballottaggio ha nettamente superato Thomas De Luca, candidato del Movimento 5 stelle, che si e’ attestato intorno ...

Ai Ballottaggi è il trionfo del centrodestra. Cadono le roccaforti rosse : Arrivano i risultati delle elezioni comunali: il centrodestra salviniano trionfa in Toscana, dove strappa le roccaforti di Siena, Pisa e Massa alla sinistra, e a Terni la Lega sconfigge di misura anche gli alleati di governo grillini. I 5 stelle – già ridimensionati al primo turno – vincono invece a

Ballottaggi 2018 – Diviso - commissariato - litigioso : ciò che resta del Pd consegna la Toscana al centrodestra : Da ieri la Toscana rossa non esiste più. Il tanto temuto 0 a 3 in una sera è diventato realtà: il Pd nella (ex) Regione rossa d’Italia perde in un solo colpo Pisa, Massa e Siena subendo così il sorpasso storico del centrodestra che adesso in Toscana governa più capoluoghi di provincia del centrosinistra (7 a 3). In tutti e tre i Ballottaggi di ieri si scontravano centrodestra (a trazione leghista) e centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle ...

Elezioni amministrative : crollo della sinistra nelle vecchie roccaforti - avanti Lega e centrodestra ai Ballottaggi : Le roccaforti rosse non esistono più. È il ballottaggio delle Elezioni amministrative a decretare la fine del predominio del centrosinistra anche in Emilia-Romagna e in Toscana. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola, finora governate dal Pd, ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un po’ dappertutto, ma soprattutto scalzano il centrosinistra in città storicamente rosse come Siena, Massa e Pisa. I ballottaggi conferma la ...

