Vertice europeo del 28 e 29 giugno | poche speranze di accordo sull' immigrazione

: ??L'inizio della fine dell'Europa. L'impossibile vertice europeo sull'immigrazione con l'inaccettabile piano di Macr… - masechi : ??L'inizio della fine dell'Europa. L'impossibile vertice europeo sull'immigrazione con l'inaccettabile piano di Macr… - masechi : ??Immigrazione. Vertice europeo. Merkel ha anche precisato che 'responsabilità è di tutti e peso non può essere su u… - masechi : ??Immigrazione. Vertice europeo. Pedro Sanchez: 'Conte ha presentato il suo piano, ha condiviso con noi la sua propo… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Il numero di persone in difficoltà aumenta in continuazione, nonostante le promesse di intervento nel settore durante i comizi elettorali. Per la politica, tutta, difendere la parte più debole della società dovrebbe essere 'il valore essenziale': la famiglia dei 'migranti' viene chiamata in causa negli ultimi anni, gli arrivi sono numerosi e l'Italia ha sempre risposto positivamente, da sola, a questa grossa necessità. Si tratta di un problema, a cui l'Unione stessa non però ha saputo dare risposte positive. L'Italia è stata lasciata sola, nell'indifferenza di tutti, lo riconoscono gli stessi Stati membri europei. Per molti, non solo nel nostro Paese, è giunto il momento, dopo tanti anni, che l'Europa si faccia carico delle sue responsabilità, regolamentando il fenomeno e suddividendo gli oneri in modo adeguato. Ildel Consiglioprevisto per il 28 e il 29...