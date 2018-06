LIVE Inghilterra-Panama | Mondiali 2018 in DIRETTA | i Leoni d’Oltremanica per chiudere la

oasport

(Di domenica 24 giugno 2018) Buonasera e benvenuti alladi, valevole per la seconda giornata del gruppo G dei. Potrebbe essere questa la sfida che determina la qualificazione dell’: per giocarsi il primo posto col Belgio, però, deve prima battere. Dalla terra d’Albione rimbalza il titolo del Daily Mirror, “Lions Roar”, il ruggito dei: quel ruggito dovrà trasformarsi nella capacità di far valere la maggior esperienza a questilli, cosa che non è successa con la Tunisia, al di là del gol vincente di Kane nel recupero.non è avversario che s’arrende facilmente: nonostante i tre gol subiti dal Belgio, ha una difesa di buonllo. Rimane pur da ricordare, ad ogni modo, il fatto che gli uomini di Hernan Gomez debbano compiere un’impresa disperata per tenere vivo il discorso qualificazione. Per parte ...