Impronte al posto del badge Parte la lotta all' assenteismo

ilgiornale

(Di domenica 24 giugno 2018) Giulia Bongiorno è pronta a lanciare la sua "guerra" ad assenteisti e furbetti del cartellino. Ed è pronta pure a sfodeare armi in genere degne della scientifica pur di metter fine all'annosa piaga della pubblica amministrazione. "Agirò col bisturi per curare le disomogeneità nei servizi", dice il ministro alla Pubblica amministrazione e parlamentare della Lega al Corriere. A cui anticipa la sua strategia fatta innanzitutto di ispezioni "a sopresa" fatte attraverso un "pool di esperti: i nostri ispettori e specialisti di modelli organizzativi".Ma anche "rilevazioni biometriche per evitare che ci sia chi strisci il tesserino per altri" per stanare gli assenteisti. In altre parole: aldelda timbrare, per dimostrare l'ingresso al lavoro si dovrà poggiare il dito su un lettore didigitali, il che rende più difficile che qualcuno possa farlo aldi un collega. ...