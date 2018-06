Il generale Toschi al Quirinale per i 244 anni della Guardia di finanza

Blastingnews

(Di domenica 24 giugno 2018) Il comandantediGiorgioe una rappresentanza delle Fiamme gialle sono stati ricevuti al, dal presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, per il 244°versariofondazione dello stesso corpo. Il capo dello Stato ha rivolto il pensiero anche ai finanzieri che hanno perso la vita mentre svolgevano l'attivita' lavorativa. L'versariodisi celebra il 21 giugno, per non dimenticare VIDEO la seconda battaglia del Piave, primaconclusioneGrande guerra. 'Tutelalegalita'' Ladiè presidio fondamentale a tutelalegalita', si legge in una nota del. Quest'anno la cerimonia militare si è svolta il 20 giugno al Centro logistico sportivo. La nascita del corpo risale al 1774, con la costituzioneLegione truppe leggere voluta da Vittorio Amedeo III. ...