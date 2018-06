Formula 1 | gli orari delle repliche del GP di Francia

Diretta/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 streaming video SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Francia 2018 Le Castellet: ordine d'arrivo, vincitore e podio dell’ottava gara della stagione (oggi domenica 24 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:47:00 GMT)

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Francia : Nelle qualifiche di Le Castellet, in Francia, la pole position è di Lewis Hamilton : sarà il pilota della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio al Paul Ricard , ottava prova del ...

Formula 1 Francia - la griglia di partenza : Hamilton rialza la testa - Vettel non entusiasmante : Formula 1 Francia – Continua il programma di Formula 1, prossimo appuntamento in Francia, qualifiche che hanno regalato emozioni. Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position, 1:30.029, una prestazione assurda che non lascia scampo ai propri avversari. In seconda posizione Bottas, niente da fare per Sebastian Vettel, che deve accontentarsi della seconda fila, da dove scatterà insieme a Max ...

Formula 1 - GP Francia. Vettel dopo le libere : 'Pista complicata - devo migliorare sul giro secco' : "Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico". Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Ricard ma ...

Formula 1 - GP Francia. Ricciardo : 'Rinnovo Red Bull? Voglio parlare con Honda' : "La prosima settimana la Red Bull spingerà per avere una decisione da me. Voglio parlare con Honda per capire meglio il passaggio al loro motore e sto cercando di chiudere il puzzle della vicenda. ...

