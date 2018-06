Ballottaggi in 75 Comuni | alle 19 affluenza in forte calo | 33 | 38% 

Ballottaggi - 2 - 8 mln al voto in 75 comuni. Alle 12 affluenza in calo al 15 - 4% : Si vota in 14 capoluoghi di provincia: Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina, con Anconaunico capoluogo di regione. Bastioni governati da decenni dal centrosinistra in Toscana come Pisa, Siena e Massa, potrebbero cadere in mano al centrodestra...

Dalle 7 tornano alle urne 2 milioni e 793mila elettori per il turno di Ballottaggio in 75 comuni : Bergamo - Dalle 7 tornano alle urne 2 milioni e 793mila elettori per il turno di ballottaggio in 75 comuni, in cui il 10 giugno scorso non è stato eletto il sindaco, e nel III municipio di Roma. Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione. In 9 è avanti il centrodestra, nei restanti 4 il centrosinistra. Occhi puntati sulle 'mosse' di M5S che si trova a dover affrontare sfide cruciali per le ricadute ...

Ballottaggi 2018 - 75 comuni al voto : in Toscana Salvini contro sinistra - a Imola la grillina sfida il Pd - a Terni derby Lega-M5s : Valutare gli effetti a livello locale del patto di governo tra Lega e 5 stelle, vedere se la destra (o meglio il Carroccio) sfonda in Toscana e se i democratici riescono a risollevarsi o almeno a reggere il colpo. Ma anche testare la tenuta dei 5 stelle nei comuni (pochi) in cui sono arrivati al secondo turno. I Ballottaggi del 24 giugno non saranno un test definitivo per la politica nazionale, ma di sicuro possono lanciare qualche segnale ai ...

Ballottaggi in 75 Comuni - la Lega cerca conferme. Cinque Stelle in corsa solo per 3 capoluoghi : Dopo la prima tornata elettorale del 10 giugno non brillante per il M5S, i due alleati di governo si sfidano di nuovo nel turno di Ballottaggi che conclude il ciclo delle elezioni amministrative 2018. Il trionfo della Lega di Matteo Salvini è dato quasi per scontato, dopo i sondaggi che segnano il Carroccio in netto vantaggio sui CinqueStelle. Se i...

Ballottaggi : urne aperte in 75 comuni. La Lega va a caccia dei comuni rossi : Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione. Sfide cruciali per le ricadute nazionali. Cinquestelle ago della bilancia, al Ballottaggio solo in 7 comuni -

