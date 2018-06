Amministrative | ecco le sfide da tenere d' occhio Affluenza al 15 per cento

Amministrative 2018 - ecco i Comuni al voto : Domenica 10 giugno seggi aperti per scegliere il sindaco di 761 amministrazioni; in caso di ballottaggio nelle città con oltre 15mila abitanti si tornerà alle urne il 24 giugno

Barletta Amministrative. Ecco i primi punti programmatici del centrodestra. : Centrodestra unito per vincere le amministrative del prossimo 10 giugno. Non basta partecipare, bisogna vincere per cambiare la politica e combattere l'immobilismo della nostra città, oramai fanalino di coda della provincia dopo anni di malgoverno a guida Partito Democratico PD. Uniti per vincere le sfide future con il nostro ...