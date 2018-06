Roman Abramovich porta Antonio Conte in tribunale | “cattiva gestione di Diego Costa”

In fuga da Londra - Roman Abramovich va a vivere in Israele : L'oligarca russo Roman Abramovich sarebbe emigrato in Israele dove questa mattina avrebbe già ricevuto la cittadinanza. Dopo le indiscrezioni del quotidiano Israel Hayom , che già giovedì dava ...

Il ricco imprenditore russo Roman Abramovich ha ottenuto la cittadinanza israeliana : Il ricco imprenditore russo Roman Abramovich – molto noto tra le altre cose per essere il proprietario della squadra di calcio inglese del Chelsea – ha ottenuto la cittadinanza israeliana. La notizia, che circolava da ieri sui giornali israeliani, è The post Il ricco imprenditore russo Roman Abramovich ha ottenuto la cittadinanza israeliana appeared first on Il Post.