Migranti | Guardia costiera italiana alle Ong davanti alla Libia | «Non chiamateci più»

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. La Guardia costiera a tutti i soccorritori : “Da oggi chiamate la Libia” : La nave Lifeline con 224 Migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare, mentre la Guardia costiera italiana diramata una circolare per chiarire che nel caso in cui si verifica un evento di ‘distress’, una richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo ...

Nuovi sbarchi. La Guardia di Finanza recupera 21 Migranti nel mare di capo Teulada : Il pattugliatore veloce "Paolini" del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza, impegnato nell'operazione Themis 2018, ha intercettato a circa 15 miglia dalla costa di capo Teulada due barchini con ...

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 Migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

La Diciotti della Guardia diretta a Pozzallo con 519 Migranti e una salma : Dopo la sosta al largo di Malta, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'ordine di fare rotta verso il porto di Pozzallo (Ragusa) con a bordo 519 persone, salvate in sette...

Nave della Guardia Costiera con 522 Migranti bloccata al largo. "Siamo in attesa di un porto" : Naviga ancora avanti e indietro, in attesa di istruzioni da parte del ministero dell'Interno, la Nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 522 profughi salvati da diversi mercantili e dalla Trenton della Us navy. Il destino della Nave "dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio", fanno sapere dalla Guardia Costiera di Roma. "Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la ...

Migranti : nave Guardia Costiera con 500 ancora a sud di Malta : E' ancora a sud di Malta nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali al largo della Libia. La nave ha concluso ieri ...

Migranti Usa - Guardian : bimbi in gabbie : 10.35 I bambini separati dai loro genitori sono bloccati in gabbie di metallo costruite all'interno di magazzini nel sud del Texas. Una condizione che molte associazioni - secondo quanto riporta il Guardian - definiscono "disumana". "In alcune gabbie erano sistemati venti bambini, con bottigliette d'acqua sparse dovunque e fogli di carta stagnola usati come coperte", si legge nelle testimonianze di chi ha potuto visitare la struttura, che ...

Immigrazione - la Guardia costiera ha soccorso 500 Migranti diretti in Italia : Se i 629 della Aquarius navigano verso la Spagna, altri massicci sbarchi di migranti sono annunciati in Italia. Oggi la Guardia costiera sta andando a recuperare 500 naufraghi davanti alle coste ...

Migranti - a Catania sbarcano in oltre 900 con nave Guardia costiera : Migranti, a Catania sbarcano in oltre 900 con nave Guardia costiera L'imbarcazione "Diciotti" ha portato in Sicilia le persone salvate in diverse operazioni di soccorso al largo della Libia. A bordo oltre 200 minorenni e 4 donne incinte. Ritrovata una coppia di somali morta abbracciata Parole chiave: ...

Catania - arrivata al porto la nave della Guardia Costiera con 932 Migranti : È arrivata intorno alle 7 di mercoledì mattina nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati negli ultimi giorni durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Nell’imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio, mentre cinque persone, quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in elicottero negli ospedali di ...

Migranti - verso Catania nave Guardia costiera con 900 a bordo : Migranti, verso Catania nave Guardia costiera con 900 a bordo Migranti, verso Catania nave Guardia costiera con 900 a bordo Continua a leggere L'articolo Migranti, verso Catania nave Guardia costiera con 900 a bordo proviene da NewsGo.

Oggi a Catania sbarcheranno 937 Migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana : Entro la giornata di martedì dovrebbe arrivare al porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana: a bordo ci sono 937 migranti recuperati nel Mediterraneo negli ultimi giorni. Non ci sono informazioni precise sulle persone a bordo della The post Oggi a Catania sbarcheranno 937 migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana appeared first on Il Post.

Migranti - verso Catania nave Guardia costiera con 900 a bordo : E' diretta verso Catania, dove arriverà entro martedì sera, la nave Diciotti con a bordo oltre 900 Migranti, recuperati in sette diversi interventi di soccorso. Sull'imbarcazione della Guardia ...

Guardia Costiera autorizza trasbordo dei Migranti che Gb rifiuta : Dopo un lungo braccio di ferro per un cavillo burocratico, i 105 profughi sono stati trasferiti su una nave più grande grazie all'intervento della marina italiana - Ancora una volta è l'Italia a ...