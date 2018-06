Inter | si complica Dembelè | parte l’assalto a William Carvalho

(Di sabato 23 giugno 2018)piace eccome a Spalletti ed Ausilio, il calciatore dello Sporting de Portugal potrebbe cambiare maglia in estate dopo quanto accaduto nello scorso anno La trattativa perva a rilento, allora l’ha deciso di cambiare obiettivo. Il club nerazzurro è stato piacevolmente colpito dalle prestazioni diai Mondiali russi, con la maglia del Portogallo. Non un calciatore che ruba l’occhio, ma una vera e propria diga in mezzo al campo, ciò che servirebbe a Spalletti. I nerazzurri sono già partiti all’assalto per, facendo leva anche sulla caldissima situazione in seno allo Sporting de Portugal. I calciatori potrebbero anche svincolarsi dopo l’assalto dadei tifosi nello spogliatoio della squadra. Adesso il club deve stabilire cosa fare: cedere immediatamente i propri gioielli oppure trattenerli e rischiare ...

Calciomercato Inter - si complica Rafinha : ecco la probabile nuova destinazione del calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter attivissima sul mercato ma non arrivano solo buone notizie, si complica infatti la conferma di Rafinha, sul calciatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham. La notizia arriva direttamente dal quotidiano catalano Sport, che conferma la stima di Pochettino nei confronti del calciatore. I 35 milioni per il riscatto del cartellino rappresentano un problema per l’Inter, non per quello di ... – L’attivissima sul mercato ma non arrivano solo buone notizie, siinfatti la conferma di, suldi proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham. La notizia arriva direttamente dal quotidiano catalano Sport, che conferma la stima di Pochettino nei confronti del. I 35 milioni per il riscatto del cartellino rappresentano un problema per l’, non per quello di ...

Inter-Icardi - Wanda Nara complica la trattativa di rinnovo : la richiesta della moglie-manager spaventa Ausilio : L’Inter e Icardi hanno avviato i primi contatti per il rinnovo del contratto, al momento però domanda e offerta non collimano Primi contatti avviati e trattativa partita, nonostante le vacanze di mezzo. L’Inter e Icardi si sono parlati, gettando le basi dell’operazione rinnovo, obiettivo dichiarato di entrambe le parti. I pretendenti per l’attaccante argentino non mancano, per questo motivo il club nerazzurro ha deciso di ... : L’Inter e Icardi hanno avviato i primi contatti per ildel contratto, al momento però domanda e offerta non collimano Primi contatti avviati epartita, nonostante le vacanze di mezzo. L’Inter e Icardi si sono parlati, gettando le basi dell’operazione, obiettivo dichiarato di entrambe le parti. I pretendenti per l’attaccante argentino non mancano, per questo motivo il club nerazzurro ha deciso di ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 : il sorteggio aiuta le azzurre. Primo turno non complicato - aspettando Giorgi dalle qualificazioni : La numero 274 del mondo, bravissima a vincere il torneo delle pre-qualificazioni, vivrà questa esperienza senza nulla da perdere e con la giusta spensieratezza. Un'occasione per fare esperienza nella ... : La numero 274 del mondo, bravissima a vincere il torneo delle pre-, vivrà questa esperienza senza nulla da perdere e con la giusta spensieratezza. Un'occasione per fare esperienza nella ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il sorteggio aiuta le azzurre. Primo turno non complicato - aspettando Giorgi dalle qualificazioni : Se il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2018 è stato davvero poco benevolo al maschile, si può dire il contrario per quanto riguarda le quattro azzurre presenti in tabellone. Nessuna di loro ha pescato una testa di serie, dunque con la possibilità di giocarsi la possibilità di centrare la qualificazione al secondo turno. Sara Errani farà il suo esordio nel torneo Romano contro l’ungherese Timea Babos, numero 41 del mondo e con ... : Se ildeglid’Italiaè stato davvero poco benevolo al maschile, si può dire il contrario per quanto riguarda le quattro azzurre presenti in tabellone. Nessuna di loro ha pescato una testa di serie, dunque con la possibilità di giocarsi la possibilità di centrare la qualificazione al secondo. Sara Errani farà il suo esordio nel torneono contro l’ungherese Timea Babos, numero 41 del mondo e con ...

Inter - si complica la possibilità di riscatto : Cancelo verso l’addio? Video : La partita contro la Juventus, caratterizzata dalle roventi polemiche sull'operato dell'arbitro Orsato, rischia di ripercuotersi in maniera drammatica sulla prossima stagione dell’#Inter. Qualora i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla Champions League, il danno economico sarebbe notevole, non solo per i mancati introiti, ma anche per la necessita' di riprogrammare gli acquisti. Infatti la societa' sarebbe ancora una volta fortemente ... : La partita contro la Juventus, caratterizzata dalle roventi polemiche sull'operato dell'arbitro Orsato, rischia di ripercuotersi in maniera drammatica sulla prossima stagione dell’#. Qualora i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla Champions League, il danno economico sarebbe notevole, non solo per i mancati introiti, ma anche per la necessita' di riprogrammare gli acquisti. Infatti la societa' sarebbe ancora una volta fortemente ...

Inter - si complica la possibilità di riscatto : Cancelo verso l’addio? : La partita contro la Juventus, caratterizzata dalle roventi polemiche sull'operato dell'arbitro Orsato, rischia di ripercuotersi in maniera drammatica sulla prossima stagione dell’Inter. Qualora i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla Champions League, il danno economico sarebbe notevole, non solo per i mancati introiti, ma anche per la necessità di riprogrammare gli acquisti. Infatti la società sarebbe ancora una volta fortemente vincolata ... : La partita contro la Juventus, caratterizzata dalle roventi polemiche sull'operato dell'arbitro Orsato, rischia di ripercuotersi in maniera drammatica sulla prossima stagione dell’. Qualora i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla Champions League, il danno economico sarebbe notevole, non solo per i mancati introiti, ma anche per la necessità di riprogrammare gli acquisti. Infatti la società sarebbe ancora una volta fortemente vincolata ...