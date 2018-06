Fedez | lite con un ex concorrente di X-Factor dopo J-Ax e Rovazzi?

lanostratv

: @jaxofficial e @Fedez ma è davvero lite? - FirulinFirulan : @jaxofficial e @Fedez ma è davvero lite? -

(Di sabato 23 giugno 2018) J-Ax e Fabiointerrompe i rapporti anche con un altro collega Cosa sta accadendo alla vita professionale dile discusse amicizie interrotte con J-Ax e Fabio, pare che il rapper abbia chiuso ogni rapporto anche con Samuel Storm, suo pupillo durante l’ultima edizione di X-. A farlo sapere è stato proprio il giovane cantante il quale su Instagram ha postato una storia in cui voleva mostrare la domanda che un suo fan gli aveva rivolto. Il quesito dell’utente era molto preciso: “Perchè non ti senti più con?” E Samuel, con un tono un po’ polemico, ha risposto: “Bella domanda.” Insomma, sembrerebbe che anche l’ex partecipante del talent show di Sky sia all’oscuro su tutto ciò che sta accadendo al fidanzato di Chiara Ferragni. Fino ad oranon ha rotto il silenzio e non ha voluto ...