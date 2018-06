Salvini contro l' obbligo di vaccini a scuola Il ministro della Salute Giulia Grillo frena

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - 'l'atto ostile' contro Francia e Germania : immigrati - l'Italia va alla guerra : Avanti veloci verso il muro contro muro. Il governo italiano è pronto allo scontro con Francia , Germania ed Europa alla vigilia del Consiglio forse più teso e drammatico degli ultimi anni. E che il ...

Saviano : nello scontro tra bulli nasce l’opposizione a Salvini : Non c'è dubbio alcuno: siamo nell'era dei bulli sfrontati e spavaldi, qualcosa a metà tra "Fronte del porto" e "Un americano a Roma", tra Alberto Sordi e Marlon Brando.La cifra stilistica, la moda espressiva del momento non è mai stata così univoca. Dall'America di Trump che bullizza i bambini degli emigranti clandestini, alla Francia di Macron così plateale e volgarmente francese quando fa il maramaldo con un ...

Vaccini - scienziati contro Salvini : 16.56 "Dieci Vaccini sono troppi? Sfido pubblicamente Salvini a indicare quali Vaccini sono superflui indicando la bibliografia che supporta le sue affermazioni"."Altrimenti avremo la certezza che il ministro degli Interni racconta pericolose bugie". Così su twitter Roberto Burioni,professore del San Raffaele di Milano,risponde alle critiche del vice premier sulle vaccinazioni obbligatorie. "I 10 Vaccini sono sicuri,efficaci,indispensabili" ...

Salvini contro i vaccini - Lorenzin : 'Affermazioni gravi - distruggono tutto il lavoro fatto' : 'Il ministro Salvini dice di ritenere le vaccinazioni inutili, pericolose e dannose: è una affermazione grave sia nella forma che nella sostanza. Che sia il ministro degli Interni a dettare la linea ...

Lifeline - Salvini : nave illegale. E tra Malta e Italia è nuovo scontro diplomatico : La Valletta fa sapere: da Roma nessuna richiesta di accoglierla in porto. Ma fonti del governo smentiscono: c'è stata la richiesta ufficiale della Capitaneria di porto Italiana -

L'inutile crociata contro Salvini Il vuoto Pd contro il buonsenso Perché il governo avrà gioco facile : Ong e rom. Le due questioni che hanno fatto gridare allo scandalo sinistra, cattolici, centro e tutta quella stampa perbenista che cerca ogni pretesto per attaccare il governo giallo-verde. Premetto che non sono leghista né ho particolari simpatie per questo Esecutivo. Ma un po’ di chiarezza su quel che sta dicendo Salvini va fatta Segui su affaritaliani.it

Nuovo scontro Salvini-Saviano. "Sei ministro della malavita" : Il ministro dell'Interno aveva detto: "Togliergli la scorta? Valuteremo". Durissima replica dello scrittore. Fico: chi si oppone alle mafie deve essere protetto dallo Stato

