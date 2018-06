Donald Trump minaccia dazi sull’auto made in Europe “Costruitele qui!”

Destiny Pictures : sul trailer che Donald Trump ha mostrato a Kim Jong-un : Basti pensare alle mutazioni avvenute nel mondo della fiction, dai cattivi stereotipati: va da sé il diabolico Fu Manchu di Sax Rohmer; il Dr. No di Agente 007 " Licenza di uccidere , 1962, ; Oddjob ...

Usa, Donald Trump: "L'élite? Io sono migliore dell'élite"

Donald Trump cede al pressing di Melania (e di mezzo mondo) : firma ordine per riunire famiglie dei migranti : Alla fine è passata la linea del buon senso, ma per i media americani determinante è stato il ruolo delle donne di casa Trump, Melania e Ivanka. Dalla Silicon Valley a star come Bruce Springsteen e Bono Vox, dai repubblicani agli evangelici sino a Theresa May, il presidente americano Donald Trump era stato travolto da una pressione planetaria di indignazione per la separazione di oltre 2000 bambini dai genitori che varcano ...

Donald Trump è intervenuto per tenere unite le famiglie al confine col Messico: Ha firmato un ordine esecutivo per non separarle ma non è ancora chiaro cosa cambierà in concreto

Bloomberg stanzia 80 milioni di dollari per contrastare Donald Trump : Michael Bloomberg, il miliardario a capo di un impero mediatico ed ex sindaco di New York, ha deciso di spendere almeno 80 milioni di dollari di tasca propria per contrastare le politiche di Donald Trump ed aiutare i democratici americani a riconquistare la Camera nelle elezioni di metà mandato. Bloomberg - un indipendente che appoggia molte delle politiche liberal su temi come il controllo delle armi, l'immigrazione, la lotta ai ...

“Così noi gestiamo i clandestini” - parola di Donald Trump. Migliaia di bambini strappati dalle braccia dei genitori e ‘rinchiusi’ al confine : “Scusate, non ce la faccio”. Rachel Maddow, volto noto di Msnbc, non è riuscita a leggere il lancio d’agenzia relativo a bambini, separati da genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti, e destinati a 3 strutture in Texas. “Abbiamo una grafica?”, ha chiesto Maddow, cercando invano un aiuto dalla regia. Quindi, ha chiuso scusandosi con i telespettatori e cedendo la linea. Su Twitter, Maddow si è nuovamente ...

I Ceo del tech uniti contro la politica separatista di Donald Trump : Gli agenti delle pattuglie di confine prendono in custodia un bimbo al confine tra Stati uniti e Messico, 12 giugno 2018. Le autorità di frontiera degli Stati uniti stanno attuando la politica di tolleranza zero dell’amministrazione Trump nei confronti degli immigrati privi di documenti che prevede che i bambini vengano presi in custodia, separandoli dai genitori (Foto: John Moore / Getty Images) Sta facendo rumore l’attuazione delle nuove ...

Trump minaccia dazi per 400 mld La sua strategia pre-elezioni Donald può inguaiare l'amico Conte : Era l’8 marzo scorso quando Donald Trump varò una prima serie di dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Da allora, nonostante il crescere della tensione tra gli Usa e il resto del mondo, Cina ed Europa in testa, le borse non hanno subito troppi contraccolpi (ad eccezione di Shanghai, sui minimi da agosto 2017). Ora però i dazi stanno entrando in vigore e col prossimo trimestre potrebbero esservi contraccolpi anche ...

Ivana Trump e la lotta contro l’obesità negli Usa : “L’unica debolezza di Donald era il Big Mac” : l’obesità è un’emergenza in America, e lo sta diventando anche in Italia. Perciò Ivana Trump, prima moglie del presidente degli Stati Uniti, ha deciso di allearsi con il nutrizionista italiano Gianluca Mech allo scopo di combatterla. Lo faranno promuovendo negli Usa la «Italiano Diet», che in sostanza consente di perdere peso senza rinunciare al gu...

Donald Trump : "Gli Stati Uniti non saranno un campo di migranti" : Gli Stati Uniti non saranno un "campo di migranti". Parola di Donald Trump. "Abbiamo le peggiori leggi al mondo sull'immigrazione", ha aggiunto il presidente americano che ha puntato il dito contro i "democratici ostruzionisti". - "Guardate quello che sta succedendo in Europa e altrove, non possiamo consentire che ciò accada" negli Usa, ha continuato Trump, "se i democratici smettono di fare ostruzione possiamo fare qualcosa".Intanto ...

David Leonhardt : 'Donald Trump cerca di distruggere l'Occidente' : “Donald Trump sta cercando di distruggere l'Occidente”. Questo il brutale titolo di un articolo che l'editorialista del New York Times, David Leonhardt, ha pubblicato pochi giorni fa sul prestigioso quotidiano statunitense. Si tratta di una presa di posizione che prende spunto, tra l'altro, dal fallimento dell'ultimo G7 e che ha fatto parecchio rumore in giro per il mondo, tanto che è stata citata da molti altri commentatori. Trump, strategia ...