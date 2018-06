Chi è Alessandra Drusian | la cantante dei Jalisse

LabiopalatosChisi - Alessandra : «La mia bimba nata con quel labbro a metà» : Il prima e il dopo nella vita di Alessandra è segnato dal giorno dell’ecografia morfologica. «Labiopalatoschisi», le ha detto il primario dell’ospedale a cui si era rivolta per i controlli medici, una parola che fino a quel momento Alessandra non aveva quasi mai sentito. «Non conoscevo questa patologia, non sapevo quali fossero le sue complicazioni. È stato lì che la nostra vita è cambiata del tutto», racconta al telefono. Il giorno successivo ...

Chi è Stefano Settepani - fidanzato di Alessandra Amoroso : Stefano Settepani è il fidanzato di Alessandra Amoroso e l’uomo che da due anni è al suo fianco. Classe 1976, è nato a Milano, ma si è trasferito per lavoro a Roma, dove vive ancora oggi. È molto conosciuto nel mondo della tv soprattutto per essere il produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. Alle spalle ha un matrimonio finito da cui sono nate due figli a cui è molto legato. La sua carriera è iniziata a Mediaset quando era ancora ...

ALESSANDRA APPIANO - LETTERA DEL MARITO NANNI DELBECChi/ Sentiva l’ineluttabile trascorrere del tempo : ALESSANDRA APPIANO, LETTERA del MARITO NANNI Dalbecchi: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese. Lunga, tenera e ricca d’amore la LETTERA scritta da NANNI DELBECCHI a ALESSANDRA APPIANO, moglie che è scomparsa lo scorso 3 giugno 2018. La scrittrice, vincitrice del premio Bancarella, è stata ricordata da amici e colleghi ma fino a oggi l’uomo non aveva ...

Chi è Nanni DelbecChi - il marito di Alessandra Appiano : il primo italiano a intervistare il fondatore di Ikea : Chi è il marito di Alessandra Appiano? Il suo nome è Nanni Delbecchi e da oltre quindici anni era sposato con la scrittrice scomparsa lo scorso 3 giugno a Milano. Firma di punta del Fatto Quotidiano e allievo di Indro Montanelli, Delbecchi ha scritto diversi romanzi. L'ultimo, "Guida al giro del mondo", è uscito un anno fa.Continua a leggere

«Chi era Alessandra Appiano - mia moglie : una donna buona» : ... sede di un hotel; dalla terrazza dell'ottavo piano ha guardato per l'ultima volta quella città che amava tanto, dove era arrivata dalla provincia nella speranza di un posto nel mondo che si era ...

Alessandra Amoroso - Emma - Bravi alla finale di Amici 17 : Chi vincerà? : Amici 17: Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Emma e tutti gli ospiti della finale Questa sera, lunedì 11 giugno, andrà in onda la tanto attesa finale di Amici 17, il talent di Maria De Filippi che decreterà il vincitore dell’edizione tra Carmen, Irama, Einar e Lauren. La finale di Amici 17 sarà anche una bella occasione per rivedere sul palco grandi cantanti amati dal pubblico. Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Emma, Elisa duetteranno ...

Eco di silenzio : la mostra di Alessandra Chiappini Al Centro Bludiprussia di Albissola : L'esposizione ad Albissola Marina, ridente località balneare, potrebbe apparire contrastante con i soggetti rappresentati nelle sue tele ma non con il nostro mondo interiore. L'eco, come un richiamo ...

Amici 17 - Maria De Filippi Chiama Alessandra Amoroso per la finale : le anticipazioni : Amici 17, ultimo atto. Lunedì 11 giugno in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi che, per l’occasione, ha...