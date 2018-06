Suso all' Inter? Calciomercato | clamoroso scambio | al Milan uno tra Candreva | Brozovic e

Samu Castillejo-Milan - c’è stato il contatto! Ma occhio alla questione Suso… : Samu Castillejo è finito nel radar del Milan, Mirabelli si è fatto avanti con il Villarreal per conoscere il prezzo del cartellino del talento mancino Samu Castillejo è finito nel mirino del Milan. Il talentuoso esterno mancino del Villarreal, piace ed anche molto ai rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Skysport, Mirabelli avrebbe sondato il terreno per il calciatore classe ’95, il quale sarebbe il logico sostituto di ...

Milan - Luiz Gustavo è più di un'idea. Dalle cessioni di Suso e Donnarumma 85 mln per il mercato : ... il torneo di calcio a 5 che porta il nome del fuoriclasse del Psg e aperto ai ragazzi di tutto il mondo con finale a luglio in Brasile. Appuntamento alle 15.30 all'Anfiteatro Martesana. La finale ...

Suso via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola - Ultime notizie - : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: piace molto all'Atletico Madrid che potrebbe pagare la clausola.

Suso via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola (Ultime notizie) : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: l'esterno spagnolo piace molto all'Atletico Madrid, che pare intenzionato a pagare la clausola rescissoria(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Calciomercato Milan - allarme spagnolo per Suso : l’Atletico Madrid intenzionato a pagare la clausola : Il Milan rischia di perdere Suso, l’Atletico Madrid infatti è intenzionato a pagare la clausola di risoluzione che ammonta a 38 milioni di euro Il mercato del Milan sul fronte delle entrate resta bloccato in attesa della sentenza dell’Uefa, per quanto riguarda le uscite invece qualcosa di concreto inizia a muoversi. L’Atletico Madrid è fortemente interessato a Suso secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, a tal punto ...

Calciomercato Milan - Suso vicino all'Atletico Madrid : il possibile sostituto Video : In questa sessione di Calciomercato estivo il Milan potrebbe perdere alcuni top player. Donnarumma è to da vari club europei, come per esempio il Liverpool. Il club inglese, infatti, sta cercando un sostituto a Karius, portiere che è stato davvero disastroso nella finale di Champions League contro il Real Madrid e che ha praticamente la carriera a rischio. Su Donnarumma, comunque, è molto forte anche l'interesse del Manchester United, che ...

Suso vola alle Maldive - il calciatore accanto alla bella Alis in… ‘paradiso’ [GALLERY] : Suso ed Alis Rodriguez alle Maldive, il calciatore del Milan sulle spiagge dorate più belle del mondo Suso, ala destra del Milan, si concede una vacanza alle Maldive dopo la fine del campionato. accanto alla bellissima fidanzata Alis Rodriguez il calciatore si diverte sulle spiagge dorate dell’isola ed il suo mare cristallino. Dopo una stagione con la squadra rossonera un po’ di meritato riposo per la coppia che ha annunciato da poco ...

MONDIALI 2018 - CONVOCATI SPAGNA / Callejon - Morata e Suso no - Reina sì : sorpresa Rodrigo! : MONDIALI 2018, CONVOCATI SPAGNA: fuori José Maria Callejon, Alvaro Morata e Suso, ci sono invece Pepe Reina, Lucas Vazquez e Andres Iniesta. Tutte le scelte del ct Julen Lopetegui.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:12:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...

Convocati Spagna Mondiali 2018 : out Morata - Suso e Callejon : Il ct Lopetegui ha annunciato il gruppo di Convocati delle Furie Rosse che cercheranno di vincere il Mondiale di Russia. La Spagna parte tra le favorite, il talento nei 23 Convocati abbonda. E c'è anche Iniesta, per lui...

Mondiali 2018 - convocati Spagna : fuori Morata - Suso e Callejon. C'è Iniesta : Dopo il termine della Liga è arrivato il momento delle convocazioni per i Mondiali 2018 anche per la Spagna. Il ct delle Furie Rosse Julen Lopetegui ha diramato la lista dei 23 che andranno in Russia. ...

Abbiati - scambio Callejon? Terrei Suso : ANSA, - ROMA, 15 APR - "Fino a che la matematica non ci dà sconfitti, nella Champions League continuiamo a crederci. Comunque dobbiamo difendere la nostra posizione. Affrontiamo una squadra fortissima ...

Abbiati : 'Scambio Suso-Callejon? Non lo farei' : Così il club manager del Milan Christian Abbiati , nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport. ' La sfida tra Donnarumma e Reina? Sono due grandissimi portieri, Gigio oggi ...